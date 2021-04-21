紀常會有初步建議　消息︰倡增紀律部隊起薪及頂薪點　月底討論

撰文： 陶嘉心 最後更新日期： 2021-04-21 19:17

特首林鄭月娥於2018《施政報告》中，提出檢討紀律部隊職系架構。據了解，紀律人員薪俸及服務條件常務委員會（簡稱︰紀常會），近日已達成初步建議，員佐級職系和主任級職系的起薪點及頂薪點均獲提升；初步建議亦將提到，支持在懲教署、海關、消防處和入境處，各增設一個副處長職位。 消息指，紀常會將於今個月底，與各部門及工會會面討論。

大部份員佐級職系起薪點加1個薪點

據了解，紀常會的初步建議，員佐級職系大部份起薪點將提高1個薪點，而頂薪點將提高2個薪點；消防及救護有職系頂薪點可提升3個薪點。至於主任職級，亦會在起薪點及頂薪點增加1個薪點。

消息指，紀常會亦建議各部門，在員佐職級增設多個長期服務增薪點。參考警隊現時安排，自2009年4月1日起新聘的警員，在該職級服務滿12年、18年、24年及30年，而工作表現良好，總共可獲得4個長期服務增薪點。

另外，初步建議亦提到，紀常會將支持在懲教署、海關、消防處和入境處，各增設一個副署長、副關長、及副處長職位。

▼4.15國安日 警務處的中式步操與開放日▼

+ 8 + 8 + 8

▼4.15國安日 海關的中式步操與開放日▼

+ 8 + 8 + 8

▼4.15國安日 懲教署的中式步操與開放日▼

+ 7 + 7 + 7

▼4.15國安日 入境處的中式步操與開放日▼

▼4.15國安日 消防處的中式步操與開放日▼