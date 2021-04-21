保華管理內部通告女職員初步確診　被指曾落啟德地盤

撰文： 韋景全 最後更新日期： 2021-04-21 23:59

本港今日（21日）零本地確診，不過保華（Paul Y）管理有限公司的內部通告披露，一名女職員初步確診，她今日仍然在總寫字樓上班，期間一直戴口罩。一名不願具名的知情人士就質疑，該名女員工數日前已經調至啟德沐泰街6562號地盤工作，質疑保華未有披露她全部工作地點，而同一條街沐泰街6565號早前都有搭棚工人確診。《香港01》已向保華及衞生署查詢，暫時未有回覆。

保華管理有限公司內部通告指一名女職員初步確診，知情人士指她曾落啟德地盤工作１。（資料圖片／林振華攝）

內部通告指患者在總部15樓工作

保華人力資源部向全體員工發信，提到總寫字樓15樓品質管理部一名女員工今午初步確診，她今日仍然有上班，期間一直戴口罩，多名與她有接觸及所有同辦公地點的同事，將會安排做病毒測試，檢測結果呈陰性者才可以返回工作崗位，而總寫字樓11樓至17樓今晚會深層霧化清潔，提醒各員工應避免地盤與寫字樓和寫字樓各部門間接觸，應使用電話、電郵、視像會議、WhatsApp、微信等通訊軟件，亦避免聚餐等。

保華向內部發通告，透露一名女員工初步確診。（消息人士提供）

知情人士指一周前調到啟德沐泰街地盤

有知情人士表示，該名初步確診的女員工約20多歲，一周前已經由觀塘保華企業中心，調往啟德沐泰街6562號地盤工作，負責品質管理。因為進入地盤的員工每14日要檢測一次，因而發現她帶有病毒，地盤內不少員工都會交流、開會及使用會議室，而且該地盤員工跟鄰近的6565地盤員工亦多交流，質疑保華未有交代她全部工作地點。

翻查資料，啟得6562號地盤原由海航集團持有，但2018年聯同6565號地盤轉售恒地，保華同年11月公開稱，取得該兩個地盤的工程合約。

▼「抗疫新路向」 維持社交距離措施兩周▼