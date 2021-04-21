如心酒店執房員確診　酒店工會：共用設施有風險　有員工拒回家住

撰文： 袁澍 最後更新日期： 2021-04-21 22:41

新冠肺炎疫情持續，荃灣西如心酒店一名女執房員昨日（20日）列為確診個案。香港酒店工會主席徐考灃表示，執房員會在酒店除罩食飯，且共用沖涼及更衣室設施，有機會在這些過程中染疫；不少前線員工對酒店通風量存有疑問，促酒店向員工公開通風量、換氣次數等數據，讓員工安心。他稱曾聽聞有執房員為防止傳染家人特意搬出來獨自居住，現時突現執房員個案也令酒店業界緊張，故促政府應該從源頭上堵截，避免疫情在業界爆發。

▼4月19日，荃灣麗城花園二期第4座封區檢測▼

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員工共同飯堂、更衣室及沖涼設施

徐考灃指出，昨日荃灣西如心酒店個案公佈後，不少前線員工都十分緊張。他指出，酒店員工除了工作以外，亦會在飯堂用餐，且會共用更衣室及沖涼設施，空間都相對狹逼，且食飯、換衫及沖涼都是除口罩進行，若有人染疫，傳播風險特別大。

酒店工會主席徐考澧稱聽聞有執房員為防止傳染家人，特意搬出來獨自居住。 （資料圖片／盧翊銘攝）

籲酒店公開通風系統

徐考灃又指，住客在檢疫酒店足不出戶居住21日，房間的環境相對惡劣，要戴著口罩、眼罩、手套打掃，有時一間房需要2個鐘頭才能打掃乾淨。即使不是檢疫酒店，普通市民現時在酒店房間內時間較以往長了許多，打掃難度也增加，「好多員工對酒店的通風及換氣都唔係好清楚，希望酒店都能向員工說明。」

他又指，現時部分檢疫酒店存在代客人購買外賣的服務，認為應該限制客人每日購買外賣的次數，減少酒店工作人員與他們接觸的機會，「早前都有聽過一些檢疫酒店員工擔心感染家人，乾脆搬出來住的。」

酒店及餐飲從業員協會秘書長葉柳青（左）。（資料圖片/袁澍攝）

工會提醒前線員工保持社交距離減少接觸

酒店及餐飲從業員協會秘書長葉柳青也表示，目前檢疫酒店供給房務員的裝備足夠，普通酒店則只提供手套及口罩，員工都只能自己注意個人衛生。她說，現今也沒有一個百分百的預防方法，提醒前線員工盡量保持社交距離及減少與客人正面接觸。

衞生署昨公布一名居於荃灣新青大廈的46歲婦人（＃11702）在4月6日透過「回港易」計劃返港後確診，已列為本地個案。