將軍澳新寶城屯門新圍苑有居民初確診須強制檢測　愛暉樓第3檢

撰文： 陳淑霞 最後更新日期： 2021-04-21 23:14

本港疫情稍緩，今日（21日）只增1宗輸入個案，是大半個月以來再次本地零確診，但一日即「斷纜」，食物及衞生局晚上公布強制檢測公告，屯門新圍苑新碧閣及將軍澳新寶城第4座，各有住戶初步確診，居民及訪客需於本周五(23日）或之前接受強制檢測。另早前兩度納入強檢公告的屯門友愛邨愛暉樓第 3 座，當局指，由於病毒潛伏期有機會較長，須進行第3次檢測。 另有3間學校爆發上呼吸道感染個案，包括般咸道聖嘉勒小學及其幼稚園部；以及迦南幼稚園(麗港城) / 迦南幼兒園(麗港城) ，所有師生及逗留逾兩小時者，同需接受強檢。

將軍澳坑口新寶城（右）的第4座有居民初確診，居民及訪客須強制檢測。(資料圖片)

根據現時強檢機制，在全港所有地區，如有住宅（包括商住兩用）大廈新增一宗或以上確診個案、其污水樣本檢測呈陽性，或有其他因素顯示可能存在感染風險，均會被納入強制檢測公告。

食物及衞生局公布，因應今日錄得的初步確診個案，屯門新圍苑新碧閣及將軍澳坑口新寶城第4座符合上述準則，需納入強制檢測公告。

將軍澳新寶城第４座有住戶初步確診，大廈需接受強檢。(資料圖片)

此外，屯門友愛邨愛暉樓（第3座）曾於本月7日及14日被納入強檢公告，當局指由於病毒潛伏期有機會較長，因此有關人士須進行第三次檢測。

+ 3 + 3 + 3

任何在本月8日至21日期間曾在上址逗留超過兩小時的人士，包括但不限於住客、訪客及工作人員，須於23日或之前接受檢測。受檢人士若在19日至21日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。



政府明日則會在屯門友愛邨愛暉樓（第3座）地下對出空地，及將軍澳坑口新寶城平台網球場設流動採樣站，為須接受強制檢測人士提供服務。

愛暉樓第3座早前已兩度納入強檢公告。(資料圖片/梁鵬威攝）

聖嘉勒小學及幼稚園部、麗港城迦南稚園部須強制檢測

另一方面，3間學校爆發上呼吸道感染個案，而上呼吸道感染的徵狀與2019冠狀病毒病相似，為謹慎起見，該3間學校包括般咸道聖嘉勒小學及其幼稚園部；以及迦南幼稚園(麗港城) / 迦南幼兒園(麗港城) 亦需接受強制檢測。

般咸道聖嘉勒小學及其幼稚園部爆發上呼吸道感染個案，師生及訪客需要強檢。(聖嘉勒小學官網截圖)

凡在本月8日至21日期間曾逗留上述學校超過兩小時的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客，須於23日或之前接受檢測。受檢人士若在19日至21日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。如選擇使用衞生防護中心派發的樣本瓶進行檢測，則須於25日或之前交回已採樣本的檢測樣本收集瓶。