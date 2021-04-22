公院恢復探病　捐肝哥哥終可探望病弟：弟弟五個月以嚟最開心

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-04-22 21:57

新冠肺炎疫情下，公立醫院取消探訪安排，除了恩恤理由，其他人都不能探病，部分長期住院的病人，與至親隔着一度冷冰冰的門，「這麼近，那麼遠」。 醫院管理局昨天（21日）終恢復8間療養醫院的探訪安排，飽受「相思」之苦的捐肝救弟的潘先生，終於可親眼見到弟弟，他形容弟弟「眼仔碌碌」、「笑笑口」地看著自己，感受到弟弟十分興奮，直言是五個月以來弟弟最開心的一天。

醫院管理局昨天終恢復8間療養醫院的探訪安排，潘先生（右）急不及待到醫院探望弟弟。 （受訪者提供）

潘先生的弟弟於2011年患急性肝衰竭，幸得哥哥捐肝續命，惟術後弟弟出現併發症，因腦水腫而引致半數腦細胞死亡，無法自理生活，五年前入住瑪嘉烈醫院荔景大樓，留醫至今。潘先生昔日會與母親輪流探望弟弟，但疫情下只能每周透過視像見面10分鐘，更無法親自照顧他起居飲食。

醫院管理局昨天終恢復8間療養醫院的探訪安排，他急不及待取樣本瓶檢測，帶同陰性結果前往醫院探病。五個月來，潘先生僅在兩次覆診時見到弟弟一面，如今終可到病榻前探望，他和弟弟都十分興奮，「佢噚日眼仔碌碌、笑笑口咁望住我，好活躍，我都知佢好開心」，潘先生直言，上周弟弟與他透過視像見面時表情呆滯、欠缺精神，與昨天大相逕庭。

潘先生帶同新毛巾、沐浴露、牙膏等探病，花了45分鐘為弟弟梳洗，「又搽灰甲膏、按摩、做運動，淨返15分鐘傾下偈。」他希望當疫情穩定時，醫管局可以容許每次兩名家屬共同探病，方便他們合力照料弟弟，亦可加快梳洗步驟，令他們有更多時間與親人聊聊天。

醫管局今次恢復探訪，家屬需要有72小時內陰性檢測證明，又或者已完成接種疫苗及做了快速抗原測試。潘先生坦言，荔景大樓內十多名病人家屬，無人已接種疫苗，大多仍保持觀望態度，既因他們擔心疫苗副作用，更因害怕一旦自己不幸「出事」，無人照顧住院的家人。

潘先生續指，即使打針後也要做快速抗原測試，手續繁複，長者更難掌握到使用方法，「擔心如果有甩漏，檢測唔準確」，一眾家屬都傾向繼續以免費的樣本檢測瓶做核酸檢測。