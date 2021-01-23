抗疫一年｜醫管局設七疫苗中心　高拔陞料住院病人打針都難允探病

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-01-23 08:00

疫苗是黑暗隧道盡頭的曙光，醫院管理局行政總裁高拔陞指，當局7個聯網都會承接政府的社區疫苗接種中心，認為即使第一代新冠肺炎疫苗只是防發病而非防感染，社區接種率高企都可以減低確診者病危情況，減低公立醫院壓力。不過即使住院病人接種疫苗，因醫院流轉率快，高拔陞預料都未能放寬探病安排。

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高拔陞：處理呢啲疫情 疫苗叫最大希望

政府打算在全港18區設立社區疫苗接種中心，高拔陞指醫管局每個聯網都會承接一間中心營運，人手安排視乎到港疫苗數量及港人接種意欲，亦會安排外展隊到院舍為長者注射疫苗。他認為疫苗有科學根據，「唔同專家都會同意，處理呢啲疫情，疫苗叫最大希望」，外國已有千萬人接種，而當地醫護都積極響應，估計跟疫情嚴峻有關，暫時無法估計香港醫護注射意欲，當局會鼓勵醫護人員接種，「多人打對整體疫情控制非常重要」，減低嚴重病患機會。

醫管局7個聯網會各承接一間社區疫苗接種中心。圖中人為醫管局行政總裁高拔陞（張浩維攝）

我哋日日流水作業 好多人出入難放寬探訪

當院舍長者注射疫苗後，高拔陞認為院舍業界可以放寬探訪，「好多長者因為今次疫情，屋企人唔可以探佢，阿仔阿孫成年都無乜機會探，甚至驚佢感染，出街又唔敢出。你想像其實嗰個隔離感、疏離感（Isolation），啲長者好慘」，或進一步要求家人持有陰性報告下探訪，不過要放寬公立醫院住院病人探訪就困難，「一間老人院我住50個就嗰50個，你知我哋日日不停流水作業㗎嘛，好多人出出入入」，難以有固定模式。