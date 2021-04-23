政府深夜爆華大基因早前亦疑有假陽性　涉2宗內地回港確診個案

撰文： 陳淑霞 最後更新日期： 2021-04-23 00:48

本港今日一度呈報逾30宗初步確診個案，當局認為事件不尋常，檢視後相信涉事檢測承辦商華大基因，處理樣本時疑出現交叉感染。食物及衞生局及衞生署深夜公布，早前兩名內地返港市民確診個案，以及保良局蔡繼有幼稚園暨幼兒園老師「假陽性」，均是由華大基因化驗樣本，並在送往醫院再度進行檢測的結果亦呈陰性，並對病毒抗體呈陰性，換言之亦有可能是未受感染個案。 政府發言人強調非常關注是次事件，已經第一時間作出嚴肅跟進，將向華大基因作出調查，倘證實服務質素欠妥，會考慮根據情節嚴重程度，按照相關服務合約條款作出適當處分。

衛生防護中心昨日收到30宗初步陽性個案，全部由華大基因化驗所提交。（資料圖片）

當局於本周二(20日)公布，一名46歲荃灣西如心酒店女房務員，在4月6日透過「回港易」計劃返港後確診，由於她於本月10日至19日在如心酒店執房，員工及部分住戶（合共約43人）須檢疫。

另一名與房務員同日由內地到港的56歲婦人亦同樣中招，她2至3月曾在內地接種兩劑新冠疫苗，乘高鐵由福建經深圳灣回港。她在荃灣芙蓉大廈劏房居家檢疫期間確診，接近20住戶須檢疫。當局亦嚴陣而待，在公布她正式確診前已突襲芙蓉大廈封區檢測，其中芙蓉大廈280名居民於當日接受檢測。

華大基因化驗所涉處理樣本有誤，累及由福建返港的婦人所住芙蓉大廈，被突襲封區。(資料圖片)

此外，當局早前公布，一名蔡繼有幼稚園暨幼兒園老師初步確診，但隨後經衞生署檢測後，結果為「不確定」，個案送院後再次接受檢測亦呈陰性，最終個案無列為確診個案，中心已安排入住檢疫中心的緊密接觸者離開。

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3人樣本人華大處理 醫院取樣檢測呈陰性

食物及衞生局及衞生署晚上回應華大基因事件時，一併公告上述3宗個案最新進展，當局表明，相關樣本經衞生署公共衞生化驗服務處覆檢後，結果為「不確定」，相關人士獲送往醫院再度進行檢測的結果亦呈陰性，並對病毒抗體呈陰性。3個樣本亦同樣由華大基因負責處理。

發言人強調，政府非常關注是次事件，已經第一時間作出嚴肅跟進，將會對相關私營化驗所作出調查。如該醫務化驗所及其專業人員被發現涉及違反相關專業守則，政府會將個案呈報醫務化驗師管理委員會以作跟進。若相關檢測服務承辦商服務質素欠妥，當局除要求承辦商提交報告作出改善建議並跟進落實外，亦會考慮根據情節嚴重程度，按照相關服務合約條款作出適當處分。

▼4月19日，荃灣麗城花園二期第4座封區檢測▼

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事實上，華大基因今年2月中亦爆出「假陽性」事件，當時曾有16個樣本初步呈陽性，但衞生署及醫管局覆檢後全部都呈陰性。食衞局更對華大發出警告信，揚言情況不獲改善會考慮終止相關合約。警方之後拘捕華大一名24歲化驗室男員工，發現他3次故意搖晃病毒化驗所內盛載深喉唾液樣本的器皿，涉破壞深喉唾液樣本，影響檢測結果。

至今年三月中，華大基因在上載陰性檢測結果時出現人為錯誤，導致系統未能向2,800位市民發送陰性檢測結果的通知短訊。食物及衛生局曾形容，情况極不理想，已發警告信責成華大基因嚴肅跟進，如短時間內沒改善，會按合約作進一步跟進。

而另一檢測承辧商金域檢驗(香港)有限公司，在去年11月11日及12日驗出有4名的士司機及1名復康巴士司機樣本對新冠病毒初步呈陽性，但5人到公立醫院再取樣後，發現只有一名的士司機中招，其他4人根本無染疫，體內亦無病毒抗體。政府專家顧問、中大醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌當時估計，樣本可能在化驗室中受污染。