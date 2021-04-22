華大30個樣本呈陽性　調查揭疑兩陽性樣本污染其他28個樣本

撰文： 鍾妍 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-04-22 21:41

衞生防護中心昨日收到30個初步陽性個案，全部都在華大基因實驗室驗出，當局認為事件不尋常遂展開調查。衞生防護中心傳染病處高級醫生王智康指，暫時有約10人在送院再抽取樣本後，於醫管局檢測中呈陰性。 港大微生物學系講座教授袁國勇到華大基因位於大埔工業中心的實驗室檢視化驗流程，他認為樣本提煉核酸過程會起泡，開蓋時爆泡或會污染到手套及吸樣本機，從而影響其他同日同批次的樣本。

袁國勇指，涉事的初步確診樣本，現時於醫管局已驗出一個實為陽性，而另一個樣本的病毒載量相當高，而兩個陽性樣本亦是當晚華大首兩個檢驗的樣本，相信是意外把病毒帶到去其他樣本。

袁續指，樣本瓶載有殺病毒的「extraction buffer」， 用以提煉病毒內的核酸，但過程會有類似洗潔精的成分，令樣本起泡，開蓋時泡會爆開，令病毒污染手套、生物安全櫃，或吸樣本機，造成交叉感染。

工作紙常放生物安全櫃 膠兜常翻用

另外，袁亦指，調查發現華大工作人員不時將工作紙放於生物安全櫃，並會隨樣本送到其他位置。袁說載着96個樣本的膠兜，「個個膠兜佢哋會翻用，如果膠兜已經有病毒喺到，跟住佢去拎個膠兜，就算佢換咗手套再拎個膠兜，佢個手套可能有污染咗病毒喺到，跟住又會污染下一批次嘅標本。」他推斷，過程中就由一兩個強烈陽性樣本，污染當晚其餘樣本。

衞生防護中心昨日收到30個初步陽性新冠肺炎確診個案，全於華大基因同一實驗室進行。(資料圖片)

為避免再次發生同類型事件，袁國勇說實驗室要即晚全面消毒 ，破壞所有病毒及RNA 等，並在各地方取拭子做化驗證實陰性，未來再做化驗時，「必定要先用離心機將樣本裏面啲泡揈開，然後先好打開個蓋，然後先抽出嚟做化驗。」而工作紙亦不可再放入生物安全櫃，膠兜亦不能再重用，每做一批次都要換手套。而以上措施亦會要求其他化驗室跟從。

袁亦指出，華大員工「太勤力」，每日做800個樣本化驗，容易造成疲勞，警覺性減低，工作量應重新分配。

袁國勇說，華大會再為當晚驗出的所有陽性樣本再做化驗。至於就華大是次事故會否有罰則，王智康說事件才剛發生，會在了解事件後由政府高層再檢視。華大基因回覆《香港01》查詢時指，全力配合袁國勇教授和衞生防護中心的調查，將會按照袁教授的專業意見進行整改，並向受事件影響的市民深表歉意。