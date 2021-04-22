新冠肺炎｜「喝板藍根就不用戴口罩」　廣藥集團董事長言論捱轟

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-04-22 20:04

廣藥集團董事長李楚源4月19日在博鰲論壇一場活動中發言時宣稱，喝了白雲山的板藍根就不用戴口罩，這番言論隨即惹起爭議。有網民質疑李楚源涉及虛假廣告宣傳，批評他胡說八道；還有網民開玩笑稱「別打疫苗了，直接打板藍根吧」。

廣藥集團董事長李楚源的言論惹起爭議。（網絡圖片）

李楚源當日在演講中表示，去年新冠疫情，中國防控疫情效果最好，中藥起了很大的作用，他說抗疫期間有四座「大山」，在武漢有火神山、雷神山，廣州還有兩座「大山」，鍾南山和白雲山。「白雲山的板藍根一喝口罩就不用戴，所以我今天來沒戴口罩的，中藥確實起到很大的作用。」

李楚源還說，中藥治未病的作用非常大。只要提高免疫力，治未病就不用怕，「因為新冠是欺負弱者，你身體強大了，它就欺負不了你。」

白雲山板藍根。（資料圖片）

不過，中國疾控中心副主任馮子健此前接受內媒採訪表示，中國人群疫苗接種達到較高免疫水平之前，無論是否接種疫苗，在人群聚集的室內或封閉場所，公眾仍然需要繼續佩戴口罩。因此李楚源的言論一出，不少網民都質疑他「虛假宣傳」：

「得新冠是因為你弱，喝板藍根就能強，算造謠嗎？」 「這難道不涉及虛假廣告宣傳？」 「廣藥的板藍根比疫苗還有用嗎？打了疫苗國家還建議我們出門戴口罩。」 「公然擾亂視聽，誤導民眾，衝擊抗疫措施。」 「迷惑行為，乾脆說吃了板藍根連疫苗都不用打。」 「說這話，你負責嗎…什麼迷惑發言。」

實際上，受中國工程院院士鍾南山「點名」的影響，廣藥集團旗下的白雲山的板藍根產品此前已得到不少關注。去年10月，鍾南山透露，研究團隊開展一系列體外研究後發現，白雲山複方板藍根顆粒對新冠病毒有效。消息公布後，內地民眾瘋狂搶購板藍根，白雲山公司市值亦一夜暴漲約100億元（人民幣．下同）。但鍾南山隨後回應指，有人斷章取義，將他所說過的話「擴大」。

（綜合報道）