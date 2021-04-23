科學委員會評阿斯利康疫苗毋須來港　集中火力打科興、復必泰

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-04-23 00:27

本港現時有科興疫苗及復必泰疫苗選擇，原本阿斯利康疫苗今年第二季來港，不過出現血栓情況，政府早前已經敲定今年都不會抵港。衞生防護中心的科學委員會表示，接種阿斯利康疫苗仍然是利多於弊，不過本港已有兩款疫苗，疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆直言：「你手上有兩隻雀要照顧佢好先嘛，嗰隻飛嚟飛去都唔知邊隻好。」他們認為該款疫苗無需要再來港，除非有第二代疫苗。

▼3月22日，特首林鄭月娥率司局長接種第二劑科興疫苗▼

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阿斯利康疫苗在歐洲惹起血栓疑雲，衞生防護中心轄下的兩個科學委員會舉行聯席會議，其中疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆表示，北歐例如挪威出現罕見不良情況比率較高，26,000名接種者中有一人、歐洲就10萬人有一個、英國約25萬有一人，而且偏向年輕女士，原因未明，但他認為接種該疫苗的好處仍然大於風險，「阿斯利康疫苗係好好嘅疫苗，發生呢個情況十分罕見。」

劉宇隆：係「No need」

不過兩個科學委員會就認為阿斯利康疫苗無需要再來港，劉宇隆表示「我哋連no need（不需要）或者no immediate need（無即時需要）都斟酌咗一輪，最終都係no need，因為我依㗎講緊呢一隻丫嘛，呢一隻阿斯利康丫嘛，如果將來有2.0，嘩真係唔洗打就咁聞一聞就得，又無副作用，終生有保護力緊係值得買啦。」但他相信不會出現這種完美疫苗。

他又提到本港應將注意力集中已經開始接種的兩款疫苗，「你手上有兩隻雀要照顧佢好先嘛，嗰隻飛嚟飛去都唔知邊隻好，第4、第5、第6隻，有成80幾隻喺到飛緊啊，每一隻我哋科學委員會傾完之後又要見傳媒，又要解釋返比我哋市民，我哋無人打㗎喇。」他認為兩款疫苗已經足夠供應本港市民使用，再討論新的疫苗會令市民注意力分散，「有需要會再討論（買新疫苗），宜家唔係時候。」

衞生防護中心總監林文健補充，世界各地都缺乏疫苗，香港毋須買過多疫苗，反而可以騰空使藥廠供應阿斯利康疫苗給其他地區，但他無直接回應香港是否違反與阿斯利康簽訂的協議。

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孕婦適合打復必泰疫苗

至於孕婦是否適合打針，新發現及動物傳染病科學委員會主席許樹昌引述外國研究，指已有9萬名孕婦接種疫苗都安全，而且注射核酸疫苗例如復必泰及莫德納疫苗的抗體水平，較懷孕時的自然感染還要高，而且可經臍帶血及母乳餵哺將抗體傳遞給胎兒，建議香港孕婦都可以接種復必泰疫苗，亦可以懷孕至第12周才接種，打針前都可以諮詢醫生，科興疫苗就有待內地數據出爐才再審視。劉宇隆補充，母乳餵哺的IgG抗體水平約維持3至6個月，每3星期跌一半，「（抗體）唔會一生一世嘅，阿媽就會錫個BB一生一世。」