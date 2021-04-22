新冠疫苗｜科學委員會倡打兩針後14日　倘需檢疫可縮減至7日

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-04-22 23:31

新冠疫苗成為回復正常生活的曙光，衞生防護中心的兩個科學委員會建議，接種兩劑疫苗的市民14日後，由於會產生一定程度的保護，故即使被列為確診者的密切接觸者，亦可以縮短檢疫期至7日，離開隔離營前要做兩次檢測、血清抗體測試。衞生防護中心總監林文健強調，現時未有正式具體實施日期，需時研究血清檢測等的實際操作。

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確診患者的密切接觸者要檢疫14日，早前有變種病毒患者入住的佐敦白加士街伯嘉士大廈居民，檢疫期更長達21日。衞生防護中心轄下的兩個科學委員會今日（22日）舉行聯席會議，其中新發現及動物傳染病科學委員會主席許樹昌表示，委員會決定建議市民打第二針14日後，即使被當局列作密切接觸者，因為已有一定保護，檢疫期可由14日減至7日，不過檢疫的第3日、第6日都要做檢測，離開前都要做血清測試了解抗體水平，因此並非只依賴他有無打針而縮短檢疫，實施日期有待衞生防護中心決定。

衞生防護中心總監林文健表示，有關想法屬初步階段，需時決定血清檢測的實際操作等配套問題，今日公布是希望向傳媒及公眾預告，「（疫苗接種）覆蓋一定越多越好，依家覆蓋率難講（要達到指定水平），希望鼓勵市民接種。」專家亦要搜集更多數據，再達成最終共識。不過林文健未有正面回應，一旦本地再有大爆發、變種病毒流入社區，會否又延長接種者的檢疫期。

跟香港接近同步開展疫苗接種計劃的智利，已經有超過40%成年人打針。疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆表示，當地流行巴西及英國變種病毒株，在1000萬人接種者的實際情況中，大部分人都注射科興疫苗，確診案例減少66.9%、住院案例減84.8%、死亡案例減80.4%，老年群組接種覆蓋率第一針超過80%、第二針接近80%、年輕人則只有20至30%，是有力的證據證明，科興疫苗有效減低該兩款病毒株的死亡率、入院率、入深切治療部比率，而未注射疫苗的青年及中年整體確診案例就急升。

劉宇隆：打一劑科興都有效減低疫情

而疫情慘重的巴西亞馬遜州（Amazonas）首府及最大城市瑪瑙斯（Manaus），劉宇隆引述研究稱，只接種一劑科興疫苗都有效減低疫情。科興疫苗經常被批評抗體水平不高、有效度低，他表示接種疫苗後身體會產生不同免疫功能，中和抗體是反映阻斷病毒進入細胞的能力；結合抗體就會黏著受感染的細胞，使免疫系統阻止它再感染其他細胞；還有B細胞及T細胞保護，因此中和抗體滴度下降只是其中一個提示，不反映全個畫面，「就好似一隻大笨象，中和滴度實驗室指標，就係我哋摸緊大笨象嘅象鼻，其他我哋無測試到，因為測試唔係咁容易包括B細胞、T細胞。」

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他又引述美國的研究，變種病毒不會削弱核酸疫苗（例如復必泰疫苗）產生的T細胞保護能力，呼籲市民踴躍接種疫苗，要達到70%人口群體免疫，「無論打科興又好，打復必泰又好，可以將檢疫措施減低，因為缺一不可。」

林文健表示，美國今年一月每日新增20萬確診，截至4月15日，美國注射第一針的人口約37.9%、第二針人口達23.6%，現時確診個案跌60%；以色列今年一月每日確診最高達8000宗，截至4月12日，62%人口已注射第一劑疫苗，第二劑達56%人口，本月確診個案每日不足300宗，令人鼓舞。劉宇隆補充，現時以色列人在戶外已經毋須戴口罩，訊息非常清楚，「未去到70%人接種，講咩都係假。」