新冠疫苗｜39.6萬人打第一劑復必泰首超科興　周三8人打針後送院

撰文： 胡家欣 最後更新日期： 2021-04-22 23:39

政府晚上（22日）公布新冠肺炎疫苗接種計劃情況，接種首劑復必泰的人數首次超前科興。自計劃開展以來，有約78.9萬名市民已接種第一劑疫苗，當中約39.6萬人打復必泰，比接種科興的多3500人， 截至今日凌晨，過去24小時共有8宗送院個案，其中5人已經出院，2人留院觀察，1人不遵從醫生勸告自行出院。

40.7萬人已打第二劑疫苗

政府晚上公布最新疫苗數據，至今已為市民接種共約119.7萬劑疫苗，當中約78.9萬人已接種第一劑疫苗，包括約39.3萬人打科興，約39.6萬人打復必泰，接種第一劑復必泰的人數首次多於科興約3,500人。另外，約40.7萬人已接種第二劑疫苗，包括約25.8萬人打科興，約14.9萬人打復必泰。

截至今日下午8時的24小時內，約有23, 500人已接種疫苗，科興疫苗方面，約有3,800人打第一劑，約有8,000人打第二劑；復必泰疫苗方面，約有11,500人打第一劑，約有200人打第二劑。

另外，約有14,600名市民在網上預約接種疫苗，約3,300名人預約打科興，約11,400人打復必泰。

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八人打針後不適送院

截至今日凌晨，過去24小時共有8宗打針後不適送院個案，年齡介39歲至76歲，其中5人已經出院，2人留院觀察，一人不遵從醫生勸告自行出院。

兩個留院觀察個案包括一位46歲女士，在荃景圍體育館社區疫苗接種中心打第一劑復必泰後，出現暈眩及心悸，送往仁濟醫院治療；另外，一位62歲女子，在香港中文大學醫院社區疫苗接種中心打第一劑復必泰後，出現氣促，送往威爾斯親王醫院，兩人目前情況穩定。

一名41歲男子打第一針復必泰後，身體發紅及出疹，送院後經治療情況穩定，但卻不遵從醫生勸告自行出院。