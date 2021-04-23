蔡玉玲案｜記協：對新聞工作者大衝擊　不少媒體已暫停車輛查冊

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-04-23 10:11

香港電台《鏗鏘集》編導蔡玉玲報道7.21元朗襲擊事件時，透過車牌查冊進行報道，被控告虛假陳述，法庭昨日（22日）裁定她罪成罰款6,000元。香港記者協會主席楊健興今日（23日）表示，判決後相信新聞工作者亦很傷心、心情沉重。他指，查冊幾乎是所有媒體「好平常做法」；並形容判決影響深遠，不少媒體已暫停車輛查冊。 行政會議成員、資深大律師湯家驊則指現時如非修例，傳媒無法查得車主資料。他稱既然社會有人認為判決不合理，政府就應處理，建議可修例容許有正當採訪工作，由新聞機構中編輯等高職位人員申請查冊。

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雖可向運輸署提申請 楊健興：但亦可以查冊原因不包括傳媒報道為由拒絕

楊健興今日於港台節目《千禧年代》中表示，不少新聞工作者都認同蔡玉玲涉事的報道是「教材性採訪」。而查冊是採訪中十分尋常的工作，形容記者「努力、專業做足細節」，卻面對有同行被拘捕、定罪，因此不少記者亦感同身受，亦有很大衝擊：「質疑做緊嘅事情有無價值」。

他又指，過往亦有傳媒做查冊工作，故有很大的心理壓力會否被追究，現時不少媒體已暫停車輛查冊。對於法官指傳媒可向運輸署提出書面申請，楊健興回應認為「表面聽落有道理」，但運輸署亦可以查冊原因不包括傳媒報道為由拒絕。他又強調，早前有關查閱選民登記的司法覆核中，上訴庭亦裁定准許記者查閱，反映法庭認同新聞報道是一個選項。

蔡玉玲就作偵查報道至被捕的經過。(詳看下圖)

被問到跟進行動方面，楊健興指記協角色主要為支援，跟進行動要由蔡玉玲及其法律團隊決定，相信他們會研究法律觀點。而記協已去信運輸署署長，但未有回覆。

湯家驊：「當政策成為法律就要尊重，傳媒都無特權」

湯家驊於同一節目中認為，裁判官建議傳媒可向運輸署申請酌情權的作用不大，相信署方會在非常特殊的情況才會行使酌情權，不會用於一般採訪工作。他又指，經歷2019年社會事件後，「人人都可成為記者」，要政府更改相關政策相信較困難。湯強調，「當政策成為法律就要尊重，傳媒都無特權」。