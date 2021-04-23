太平清醮搶包山｜第二年停辦　大包山縮水至4.6米高　續派平安包

每年佛誕日長洲會舉行太平清醮，吸引不少人前往觀看搶包山、飄色巡遊活動，但新冠肺炎疫情持續逾一年仍不穩，本年度（5月19日）的飄色巡遊和搶包山再度取消，即連續兩年不舉行。長洲太平清醮值理會解釋，觀看人群恐違返限聚令，也憂慮如有參與人士確診新冠肺炎，令居民又要再檢測。
不過，雖然活動取消，但值理會指出，包山將會按照傳統習俗，於北帝廟球場供奉禮明，但大包山將再「縮水」，改為只得4.6米高。至於去年取消的派發平安包，今年則將會繼續。
原有三座大包山，將由「縮水」改為僅4.6米高。（資料圖片／歐嘉樂攝）
取消因有違限聚令風險
長洲中興會主席梁國明表示，日前值理會跟政府官員、康文署及警方討論過後，由於搶包山活動及飄色巡遊可能令圍觀人士違反限聚令，故決定取消聚集人群的活動。
梁表示，長洲會於佛誕期間繼續出售齋菜，餘下的拜神儀式初五（5月16日）進行，並會呼籲長洲居民於初六至初八（5月17日至19日）守齋三日，以祈求疫症盡快離開。「之前有印度旅客嚟咗長洲，嗰日成個長洲大恐慌，我哋都好擔心又要檢測，所以拜神同埋守齋繼續，都係希望盡一分心意，求疫症可以快啲離開。」
今年佛誕翌日將繼續安排派發平安包。（資料圖片／歐嘉樂攝）
佛誕翌日向公眾派平安包
長洲太平清醮值理會表示，在今年的長洲太平清醮中，原有三座大包山將由15.5米，改為4.6米高。三座大包山和其他小包山，則會按傳統習俗於北帝廟球場供奉禮明，並會設置神棚、大士王棚及戲棚。
此外，在佛誕翌日，將安排沿街向公眾派發平安包。
翻查資料，去年的搶包山比賽和飄色巡遊因疫情影響而取消，即今年已是連續第二年停賽，當時三座大包山高度由過往50呎（15.5米），改為15呎（4.6米）。另外，去年亦同時取消神功戲、佛誕翌日派發平安包等項目。
長洲太平清醮值理會指，今年將會繼續派發平安包。（長洲太平清醮值理會FACEBOOK）