太平清醮搶包山｜第二年停辦　大包山縮水至4.6米高　續派平安包

每年佛誕日長洲會舉行太平清醮，吸引不少人前往觀看搶包山、飄色巡遊活動，但新冠肺炎疫情持續逾一年仍不穩，本年度（5月19日）的飄色巡遊和搶包山再度取消，即連續兩年不舉行。長洲太平清醮值理會解釋，觀看人群恐違返限聚令，也憂慮如有參與人士確診新冠肺炎，令居民又要再檢測。

不過，雖然活動取消，但值理會指出，包山將會按照傳統習俗，於北帝廟球場供奉禮明，但大包山將再「縮水」，改為只得4.6米高。至於去年取消的派發平安包，今年則將會繼續。