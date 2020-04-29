新冠肺炎｜長洲無搶包山 飄色 派平安包　民政局籲網上睇太平清醮

新冠肺炎疫情有放緩跡象，本港連續4日零確診個案，惟面對疫症未能鬆懈，民政事務局今日(29日)呼籲市民避免前往長洲參與太平清醮活動，更提議大家於民政局facebook中，觀看太平清醮。 香港長洲太平清醮值理會（值理會）早前宣布，鑑於疲情關係，取消今年長洲搶包山、飄色巡遊、神功戲、「搶米」和麒麟/功夫表演等活動。

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本港今年佛誕及勞動節將未能一如往年，在長洲上演搶包山、飄色等富有傳統特色活動。香港長洲太平清醮值理會（值理會）早前宣布今年長洲太平清醮活動的安排從簡，將會按照傳統習俗，舉行祭祀儀式。公眾人士將不能進入展示包山的場地，五月一日早上向公眾派發平安包的安排亦已取消。

徐英偉（左）提醒市民減少不必要的外出，更應時刻與他人保持適當的社交距離，從而降低病毒透過社交接觸傳播的風險。（政府新聞網）

民政事務局局長徐英偉表示：「雖然太平清醮的多項活動已經取消，但相信仍然有市民計劃前往長洲，我在此提醒市民減少不必要的外出，更應時刻與他人保持適當的社交距離，從而降低病毒透過社交接觸傳播的風險。」

民政局今日呼籲市民避免前往長洲參與太平清醮活，以免聚眾及疫情擴散。民政局亦於其facebook 上載一段360影片，讓市民可全方位感受長洲太平清醮。