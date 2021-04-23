青年荃灣工廈藏大量爆炸品　官指刑責與葉繼歡相同或更甚　囚12年

撰文： 李慧娜 最後更新日期： 2021-04-23 15:59

前香港民族陣綫成員涉嫌在荃灣工廈單位，管有1公斤爆炸品TATP及有關原材料等，早前在高等法院承認存有爆炸品意圖危害生命或損毀財產罪，控方呈「賊王」葉繼歡當年管有爆炸品被判囚18年的案例予法庭作參考。被告今日（23日）在高等法院被判刑，法官陳慶偉認為，葉繼歡為求財，但被告卻是針對香港政府和社會穩定，意圖對市民製造恐慌，罪責與葉繼歡一樣，甚至更甚，判囚12年。

被告盧溢燊（29歲，無業）被控於2019年7月19日，在荃灣德士古道142號隆盛工廠大廈非法及惡意管有爆炸品三過氧化三丙酮（TATP），意圖危害生命或損毀財產。

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全部TATP均自行製作

案情指，2019年7月19日，警方進行監察任務，並在涉案單位門口截停被告，警方在單位內搜出1公斤TATP、汽油彈、製作TATP的原材料及工具等，而所有TATP為自行製作，遇上熱力、磨擦力或撞擊可引導爆炸，亦屬於不穩定的物質，容易引致爆炸。

引爆時5米範圍出現損毀

鑒於TATP的危險性，警方決定在涉案大廈天台進行引爆，引爆時造成震盪及巨響，約5米範圍內出現損毀，而警方在引爆前也要疏散市民。

單位內並搜出港英旗等物品

警方在單位內亦搜出港英旗、分別寫有「香港獨立」、「捍衛香港自由，打倒港版紅衛兵」的發泡膠板，在被告的電話中，警方亦發現兩個簡體字的文件檔，內容有關製作爆炸品的教學、爆炸品的特性。

案件編號：HCCC318/2020