DSE 2021｜通識科應考前最後衝刺　老師籲翻看功課、試卷溫故知新

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-04-25 11:30

本屆中學文憑試（DSE），首科必修科通識科將於明日（26日）開考。資深通識科教師劉錦輝建議，考生可在把握最後機會，重溫測驗及考試卷，了解自己的弱項，溫故知新，別犯低級錯誤。 他又提醒考生在開始作答前，應「揭一揭」整份試卷，視乎題目分數，分配作答時間長短。

2021中學文憑試4月23日開考，首科視覺藝術科考試情況。（考評局提供）

資深通識科教師劉錦輝解釋，開考在即，考生宜把握最後機會，翻看舊功課、測驗或考試卷，留意自己的弱項，加強溫習，並避免因大意而出錯。

正式作答前宜先環顧整份試卷

通識卷一必答題，主要考答題技巧，考生須留意據資料作出整合及延伸。劉錦輝提醒考生宜花少許時間，環顧整份試卷，留意題目數量及分數，再將整體120分鐘除開，分配時間作答。

▼DSE通識科歷屆試題主題▼

4分題可花10分鐘作答

他建議，若屬4分題，可花10分鐘作答：「考評局從來無列明題目有幾多條，無人話第三條一定短啲，要留意唔一定跟歷年試題！揭一揭，睇一次份卷先。」他重申，卷一集中考核分析技巧，考生別因熟悉題目而花太多時間作答，致其他題目不夠時間作答。

至於通識卷二選答題。劉直言，不少考生喜歡選答「個人成長」範疇，惟他認為須小心審題：「唔好見到熟就立即答，要小心審題，唔好掛住如數家珍，太熟隨時中咗另一個陷阱，寫太多唔相關嘅內容。」

《2021年DSE試場疫情預防措施》

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未必一定不出「政治題」

教育局已公布會改革通識科，下學年起中四生將轉為修讀「公民及社會發展科」，即現屆通識科文憑試是最後三次之一。坊間不少人都認為，今年考評局會避開「政治題」，但劉錦輝直言不應猜測如何出題：「呢一刻寫係課程，就係咩都可以考，仲係舊課程，理論上可以出（政治議題）。」

他提醒同學即使遇到「政治題」亦毋須緊張，先保持鎮定，弄清題目重點作答。他重申，同學毋須擔心因與批改老師立場不一而影響分數：「一定唔關事！同埋過去咁多年，基本上都唔會有機會答到咩立場落去！」