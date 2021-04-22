DSE 2021｜疫下應考貼士　專家提示考生應對封區檢測、強制檢疫

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-04-22 08:00

新冠肺炎疫情反覆，屯門、荃灣屢現確診個案，中學文憑試(DSE)第一科視覺藝術將於明日(23日)開考，萬一考生遇到「封區檢測」，甚至被要求強制檢疫怎辦？應否自行持續檢測？疫下考評局試行原校應考核心科安排，但學友社學生輔導顧問吳寶城仍建議考生提早到場，原因為何？ 《香港01》綜合了考評局資料、學友社學生輔導顧問吳寶城及青協業務總監徐小曼的建議，供應屆文憑試考生及家長參考。

《2021年DSE試場疫情預防措施》

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原校應考也要預早到場 了解分區安排、免體溫高惹誤會

疫情下，考評局今年在四個核心科試行「原校及地區試場」安排，即大多學校考生被編配在原校應考。學友社學生輔導顧問吳寶城說，以往考生開考前須預先視察試場環境，相信今年原校應考主科可減輕考生的壓力及準備工夫，「原校會熟悉校內環境，禮堂、課室、洗手間都知道位置，面對相熟老師同學面孔都會比較安心」。

試場內禁止拍攝，帶走Barcode可被扣分等「老規矩」，相信不少考生都心中有數。但疫情下考評局不時更新防疫安排，考生宜留意最新安排。當中包括學校須盡量分隔考生，如不同門口進出試場、分開指定洗手間等。吳寶城建議考生宜提早到場了解分隔安排，亦可避免因時間趕急，跑至「身水身汁」、體溫過熱影響入場：「唔好鬆懈！太遲或跑到流哂汗，體溫太高被拒入場，最後入到，心情都會好大影響！」

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吳寶城建議，考生應與同學事先有共識，不同卷別間的休息時間不宜檢討應考表現或討論試題，否則或會致壓力，影響卷二表現。（資料圖片）

原校考可與同學傾談減壓 惟休息忌討論應考表現

另外，吳寶城建議，考生應與同學事先有共識，不同卷別間的休息時間應集中調整心情（如廁飲水或吃些小食），避免檢討應考表現或討論試題，否則或會致壓力，影響卷二表現：「聽到同學嘅意見，好易有無形嘅壓力，有比較就會易諗多咗，擔心焦慮。」

▼DSE考生遇「封區」檢測或強制檢測的應對之法▼

吳寶城：持續檢測或可舒緩不安 惟不應變額外負擔

據考評局要求，若考生屬強制檢測人士，須待收到陰性檢測結果後才會獲准入場應考。對於有居住「疫區」考生為求安心，擬定期自行檢測。吳寶城認為，考生宜平衡得失及情緒，考慮是否要自願性地持續檢測：「今年應考日好密，一科接一科，如果考試前一日中咗強制大廈，要落樓排隊檢測就一定會打亂咗學習步伐，但係要衝量獲益，未必一定要事先做，除非擔心到影響溫書、情緒不安，咁持續檢測可以免卻擔心，但要留意做檢測係要幫到你，而唔係額外負擔。」

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考生毋須過分憂慮難以控制的事情

青協業務總監徐小曼指，今年學生求助比去年略減，相信是經歷一年疫情後，社會有一定經驗及心理準備，至臨近考試，學生求助明顯增加，不少人的憂慮與疫情相關。她建議考生盡責防疫後，毋須過分憂慮難以控制的事情：「同試場有無人中招、要唔要檢疫，都唔係自己控制到」。

▼竹篙灣檢疫中心DSE試場安排▼

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被檢疫考生可申竹篙灣應考 出門前須帶齊筆記、充足文具

考試及評核局早前公布特別安排，若考生在考試日須接受強制隔離檢疫，可申請到竹篙灣檢疫中心應考。吳寶城提醒，有意在檢疫中心應考的學生，離家前須帶齊溫習材料、足夠文具及計算機等；否則考生可考慮以校內成績申請評審。

吳寶城建議家長除了不要開電視、談電話、打麻雀等，亦可預備防疫物品及打氣紙條等，子女回家時，若沒主動提起考試，忌問「考成點」等。（資料圖片）

家長應提供良好環境溫習 「諗下係幫助手定額外困擾」

吳認為，疫情困擾全城，考生壓力更甚，「呢一屆同學壓力係相當高，過去一年都係上電子課，家長要特別體諒學生困難」。疫情下學生多留家溫習，他提醒想支援子女的家長，作出任何行為前應思考「呢件事係會幫到佢，定帶咗額外困擾」。他舉例指，一日內不斷問子女需否吃飯或飲水，或變困擾及壓力來源，令子女覺得不被信任。

他建議家長除了不要開電視、大聲講電話、打麻雀外，亦可預備防疫物品及打氣紙條；而子女考完試回家時，若沒主動提起考試，不宜問「考成點」。