DSE 2021│考生：新試場附近爆疫　寧留確診者到訪試場應考

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-04-24 15:52

中學文憑試(DSE)筆試今日（23日）開考，原定洪水橋天主教崇德英文書院考場，因有中三女生確診需停用，令50多名視藝科考生，須轉往屯門嗇色園主辦可藝中學應考。 不少考生都認為跨區到屯門應考不方便，有考生擔心屯門公路塞車而提早約1小時到達考場；亦有考生形容可藝中學接近「爆疫」友愛邨愛暉樓，寧願留在崇德應考：「喺返個度（崇德）考好啲，呢度（可藝）始終跨咗區，一嚟唔熟路，二嚟附近有爆發，都擔心！」

考評局表示，今日舉行的視覺藝術科考試，約有3,500名考生報考，合共設有61個禮堂試場及99個特別試場；截至下午3時，有1名考生於竹篙灣檢疫中心應考；1名考生向考評局公開考試資訊中心報告於昨晚/今晨完成強制檢測，並能如期參與考試；1名考生向試場報告於昨晚/今晨完成強制檢測，能如期參與考試但遲到。

洪水橋天主教崇德英文書院因有學生確診須停用作試場，當中有50多名視藝考生，須轉往屯門嗇色園主辦可藝中學應考。（盧翊銘攝）

考埸無故延遲15分鐘開考 考生一度感到緊張

視覺藝術科原定早上8時半正式開考，但考生陳同學於試後表示，學校在未有公布原因下延遲約15分鐘才開考，一度令她感憂心，估計是首天開考，未熟習流程有關，慶幸整體順暢：「初頭有啲『咪摩』，遲咗好多開始，搭9先開始......老師自己討論，我哋唔知發生咩事（會唔會好緊張？）都驚！」

陳同學直言，受訪前無留意到友愛邨「爆疫」，知悉後感到憂心，「事先唔知，無留意！屋企人嚟咗，返去即刻沖涼、全部嘢洗哂佢」。（鄧穎琳攝）

陳同學直言，數天前獲悉要轉屯門應考，已提早前來視察環境：「驚一驚，嚇一嚇，怕係比屯門更加遠嘅地方」，幸對住元朗區的她而言，可藝中學不算太遠，今早可由家人在上班前駕車送她到試場。

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DSE 2021｜文憑試開考 疫情影響視藝科轉試場 考生：初時唔知真假

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受訪期間發現身處「爆疫區」 考生：返去即刻沖涼

陳形容考場內安排流暢，監考人員會安排考生分批入場及去廁所，現場亦未見考生不適，「距離都好遠，一個人企喺度，伸開四隻手都唔係好掂到！」

該校距離近日「爆疫」的屯門友愛邨愛暉樓僅2分鐘步程。陳同學直言，受訪前無留意到當區「爆疫」，知悉後感到憂心，「事先唔知，無留意！屋企人嚟咗，返去即刻沖涼、全部嘢洗晒佢」。

考生周同學形容調至屯門應考「無好處」，直言若考生有選擇權，寧願繼續在原考場（崇德）應考。（鄧穎琳攝）

考生寧留原試場：跨區不熟路、新考場在「爆疫區」

考生周同學則表示，得知轉場至「爆疫」愛暉樓附近感擔心，形容調動考場「無好處，遠咗咁多」，直言若考生有選擇權，寧願繼續留在崇德應考：「係返個度考好啲，呢度始終跨咗區，一嚟唔熟路，二嚟附近有爆發，都擔心！」

她解釋，由家出發到崇德約半小時可到，但可藝中學距離遠，「計埋屯門公路要塞車，9個字，今日都算快！」她又說，考試後會與一起應考的朋友食飯，但打算離開該區，至屯門市中心或元朗才用膳，乘坐公共交通工具時亦會避免就座，減少感染病毒的機會。

考生張同學「驚塞車同唔熟路」，早在開考前一小時已到場。

考生憂屯門公路塞車 有家人接載亦提早一小時到場

至於考生張同學則認為，首科考視藝科的感覺不錯，且考卷不算難，壓力不大。她形容疫情對備試影響不大，因減少課堂下，可更自由分配溫習時間；她讚揚試場分批安排同學如廁，考生座位間距離頗遠，「學校做得好安全，考生都好小心，自備搓手液，避免同其他人有接觸」。

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惟她直言，事先臨時轉換考場，需要由元朗跨區前來視察環境，今早雖有家人接送，但「驚塞車同唔熟路」，故提早出門，早在開考前一小時已到場，「本身九龍區讀書，主科返學校考，出九龍係安心啲，好過入屯門」。