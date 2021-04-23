女警開槍｜裝修工企圖傷人罪成　官指兩警無挑釁仍亮刀　囚2年半

撰文： 郭顥添 最後更新日期： 2021-04-23 17:06

裝修工在深水埗港鐵站遭截查向兩名警員揮舞𠝹刀，遭一名女警開槍制服，工人受槍傷外，並被控企圖傷人罪，早前被裁定罪成，案件今(23日)在區域法院判刑，法官指被告在港鐵站內犯案，當時兩警無挑釁或不禮貌行為，被告卻對他們伸出鎅刀並露出刀鋒，情緒不穩又帶怒氣，受傷後仍想取回鎅刀等，均為加刑因素。惟被告中槍後出現持續性下身癱瘓，亦屬不幸，最後判被告入獄2年半。

被告周景登（57歲，裝修工），被裁定兩項企圖蓄意嚴重傷人罪成，指他於2018年11月7日在深水埗港鐵站大堂內，意圖使警員王嘉雄及女警袁嘉穎身體嚴重受傷。

報告指被告粗魯但無暴力傾向

陳官引述被告的心理報告，指被告為人粗魯，但無暴力傾向，亦無明顯心理障礙，性格也沒有異常，重犯機會低，但被告強調無意襲警，並堅持因工作需要而帶備鎅刀。

陳官稱，兩名涉案警員當時需合法要求被告出示身份證，沒有挑釁或不禮貌行為，被告卻老羞成怒，手執鎅刀。女警開槍阻止及被告最終受傷，並非本案重點。且案發於港鐵站內，被告對著警員仍伸出鎅刀並露出刀鋒，情緒不穩且帶怒意，受傷後仍想取回鎅刀等，均為加刑因素。中槍後出現持續性下身癱瘓，實屬不幸，但醫療報告指其下半身的癱瘓非永久性。

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為何對執法人員不友善不得而知

庭上透露，被告於2013年6月亦曾在深水埗街頭被警截查身份證時拒絕合作，並推跌警員，導致警員膝頭及食指擦傷，從而被控襲警，判囚7天。陳官指被告沒有珍惜機會，事隔5年半後重犯，更變本加厲。他相信被告沒有預謀，至於是否被告自尊心過高，或過分自卑，或是對執法人員不友善，則不得而知。

辯方求情指，被告在案中受傷，下半身癱瘓，餘生也要坐輪椅過活，望法庭輕判。

被告自辯時曾指女警無端端開槍

案情指，被告當日遭警員截查時不合作，更拿出𠝹刀對男警員有所動作，男警繼而擎槍，被告拿鎅刀轉向女警，但女警向他開槍。需坐輪椅出庭的被告在自辯時稱，他當時與警方合作，從背包拿身份證時，鎅刀從背包跌出，然後女警便「無端端開槍」。

案件編號：DCCC 348/2020