蔡玉玲案｜官：無合適選項可書面申請　政府：新聞用途須交通相關

撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-04-23 20:20

香港電台《鏗鏘集》編導蔡玉玲因報道7.21元朗襲擊事件時，透過車牌查冊被法庭裁定虛假陳述罪成。運輸署目前查車牌僅有三種選項，裁判官在判詞中指，如無所需選項，可書面申請。 到底記者怎樣才可「書面申請」呢？運輸署僅指，無就傳媒申請證明書作出限制，如相關資料用於新聞用途，亦必須與交通及運輸事宜相關，並無回應如無合適選項如何處理，以及是否增設新聞採訪選項。 以往運輸署有「其他，請說明」的選項，但在2019年被修改。湯家驊指，難以說什麼才是與交通運輸相關的新聞用途，目前記者查車牌有走法律罅風險，倡修例容許傳媒以機構名義查閱。

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裁判官：如網上無真正需要選項 可書面申請

根據蔡玉玲案的判詞，第50段，西九龍裁判法院主任裁判官徐綺薇指，「如果申請人認為運輸署的網上申請程式所提供的選項有限，或沒有符合其真正需要的選項，申請人應考慮以其他途徑獲得相關資料，例如另向運輸署提出書面申請。」

《香港01》記者曾書面申請查車牌，註明「新聞活動」用途，最後獲批出車輛資料。（資料圖片 / 李穎霖攝）

運輸署無回應三種選項類別以外如何申請

目前運輸署網上及書面申請表，僅有「進行法律程序」、「買賣車輛」、「其他有關交通及運輸的事宜」三種選項。根據法官說法，如果無真正所需選項，將如何申請呢？運輸署無正面回應。

▼網上查車牌步驟▼

「新聞用途必須與交通運輸事宜相關」

運輸署僅稱，任何人均可申請證明書，署方並無就從事個別職業人士（包括傳媒）申請證明書作出限制。為符合《道路交通條例》及登記冊設立的目的，如相關資料用於新聞用途，亦必須與交通及運輸事宜相關。

2019年改申請選項

運輸署查車牌的申請表，原來第三個選項是「其他，請說明」，但在2019年10月改為「其他有關交通及運輸的事宜」。

▼2020年《鏗鏘集》「721誰主真相」▼

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湯家驊：修例容許傳媒以機構名義查冊

按照運輸署說法，是否代表容許傳媒透過車牌查冊，報道交通及運輸相關新聞？行政會議成員、資深大律師湯家驊向《香港01》表示，運輸署說法只適用於交通及運輸事宜，認為以採訪新聞報道為由查冊，有走法律罅風險，切勿以身試法。

對交通事故、可疑車輛查車牌用作報道，是否屬於交通運輸相關事宜呢？那些才是符合交通運輸相關的新聞採訪用途呢？湯家驊並無答案。

對於判詞的說法，湯家驊認為判詞非判決一部份，其法律效力有限，雖然運輸署署長有酌情權，但認為修改法例才是最安全做法，當社會上有聲音，政府啟動修例，容許傳媒以機構名義查冊，「條文內容怎樣寫是技術層面，不存在問題，只是看看有沒有修例需要」。

▼2019年《鏗鏘集》「721元朗黑夜」▼

申訴報告：運輸署長無權要求申請人必須提供所述用途的證明

2020年中申訴專員公署的調查報告指出，《道路交通（車輛登記及領牌）規例》並無授權運輸署長以任何理由拒絶向申請人發出證明書，該署亦無法律賦予的權力要求申請人必須提供所述用途的證明。