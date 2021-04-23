易服男入泳池女更衣室被截　官指未令人擔心自身安全　裁遊蕩罪脫

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-04-23 19:32

男子以女裝打扮進入銅鑼灣維多利亞公園泳池，並在更衣室更衣後，穿著泳裝在池邊踢水。惟因胸部太大兼步姿似男人，令救生員生疑，並通知女經理注意及找出該男子。男子事後被控遊蕩致他人擔心罪，案件早前經審訊，今（23日）在東區裁判法院裁決，暫委裁判官袁焌碩指，被告當時一身女裝打扮，在女更衣室時幾乎沒有人注意他，而泳池女經理截停他，是因擔心其他人的安全，而非擔心經理本人的安全，故認為控方未足證被告犯罪，裁定被告罪名不成立。

控罪指被告令女經理擔心其安全

被告謝德偉（38歲）報稱其他職業，被控遊蕩致他人擔心罪。控罪指，他於2020年6月19日單獨在維多利亞公園游泳池女更衣室內遊蕩，導致一名女泳池經理合理地擔心她的安全或利益。

被告謝德偉經審訊後被裁定遊蕩罪名不成立。(陳家怡攝)

胸部太大走路似男人惹救生員注意

救生員黃新明早前供稱，留意到被告裝束不似泳客，因其披頭散髮又戴着口罩，身形比例不似女性，胸部太大，走路姿勢似男士。惟見被告去在池邊浸腳10分鐘便離開，沒有造成恐慌，亦無人投訴，但有通知泳池的女經理。

被告穿連身裙黑絲襪離開

女經理亦稱她找到被告時，他戴著長假髮，穿白色連身短裙，並穿上黑絲襪離開女廁，表現沒有鬼崇，並一分鐘內直接離開，經理因擔心其他女泳客安全而截住被告。。

官指女經理擔心他人安全而非其自身安全

暫委裁判官袁焌碩裁決時稱，泳池女經理似擔心其他人的安全和利益，如怕被告曾偷拍，而非擔心她個人的安全或利益。當時女更衣室沒有人理會被告，他從更衣室走出泳池過程少於一分鐘，客觀而言，其他人不一定擔心自身安全或利益，故認為控方未能在毫無合理疑點下，證明被告導致他人擔心其安全或利益，故裁定被告罪名不成立。控方曾要求被告簽保守行為，亦遭袁官拒絕。

案件編號：ESCC2716/2020