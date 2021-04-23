和你Lunch變兩陣形衝突　聽障男脫傷人罪　中年婦打鬧罪成罰3千

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-04-23 20:53

網民在銅鑼灣發起「和你Lunch」活動時，有不同政見人士到場，雙方並發生爭執，一名聽障男子被指用手機打有「正義姐」之稱的藍雪寶，另一名與藍屬同一陣形的中年女子，則涉用國旗打人。兩名涉襲擊的人士，今（23日）在東區裁判法院聽取裁決，其中聽障男被裁定傷人罪不成立，中年婦則被裁定公眾地方打鬥罪成，被判處罰款3千元。

男被告蔡俊軒（23歲，學生）被控一項傷人罪，指他於2020年2月21日，在銅鑼灣時代廣場非法及惡意傷害女子藍雪寶，女被告宋晞綸（45歲，商人）則涉同日同地參與非法打鬥，被控一項在公眾地方打鬥罪。

男被告嚴重聽障但施襲男能講電話

裁判官鄧少雄在裁決時稱，男被告有嚴重聽障，甚至無法使用法庭助聽器，控方呈上影片並指施襲的灰帽男，卻能在片中使用電話，鄧官質疑為何聽障的被告能用電話，亦未有在男被告家中搜到相關衣物。而事主藍雪寶認人證供欠佳，故裁定男被告傷人罪不成立。

中年婦曾非自衛下推黑衣人

至於被控打鬥的中年婦，則被聲稱受襲的證人藍雪寶辨認出來，中年婦亦沒有爭議非片段中的灰衣女子非她。片中顯示，該女子並非出於自衛下手推一名黑衣人，故被裁定中年婦在公眾地方打鬥罪成，判罰款3千元。辯方求情時指中年婦已離婚，育有兩名兒子，其中一名兒子在加拿大讀書，又指她成立慈善機構「香江情中國心」，幫助弱勢社群。

案件編號：ESCC1685/2020