聽障男涉搶警胡椒噴霧被裁罪成　官稱刑罰需具阻嚇性　判更生中心

去年9月15日大批市民因應逃犯條例上街遊行，一名聽障男生被指在銅鑼灣圖搶警員的胡椒噴霧，早前被裁定襲警罪成，裁判官鄭紀航今（1日）判刑指，判刑需具阻嚇性，法庭也要保護警員免受違法行為阻撓，判聽障男生入更生中心。判刑後，鄭官提醒他，若他日後仍以香港為家，需要奉公守法。

被告羅鎮傑（20歲，學生），被控當日在港鐵銅鑼灣站C出口襲擊高級警司區永樑。

控方案情指，警司區永樑當日在波斯富街設封鎖線，但大批示威者走近封鎖線叫囂，於是他拿出胡椒噴霧示警，但被告雙手圖搶去胡椒噴霧，以致雙方失足倒地。辯方在審訊時指，被告中胡椒噴霧後，要求洗面但不獲理會，警員更要求他道歉。被告最後被裁定罪成。

辯方呈上多封求情信，其母親在求情信中讚被告是好孩子，她生病時，被告會煲粥給她、照顧她，但鄭官質疑母子之間相處不是理應如此嗎？

裁判官鄭紀航指，雖然被告呈上多封求情信讚揚他品性善良，但法庭要判處阻嚇性刑罰，公開譴責其行為，及加諸懲罰，並要保護警員，免受違法行為阻撓。鄭官又稱被告審訊後被定罪，沒有悔意，考慮到報告建議，判他入更生中心。

鄭官判刑後表示，被告尚有漫長人生，希望他會深刻反省、洗心革面及認清是非黑白。鄭官又提醒他，若他日後仍以香港為家，需要奉公守法，消除成見，為香港共建和諧社會。

案件編號：ESCC291/2020