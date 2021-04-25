黃錦星指膠樽回收率「麻麻地」　擬設現金回贈　冀公眾提供意見

撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-04-25 15:42

港府近年積極進動「走塑」，環境局局長黃錦星今日（25日）出席活動時指，現時本港每10個膠樽只回收到1至2個，形容回收率「麻麻地」，有需要提升膠樽回收率，政府正進行公眾諮詢，建議落實膠樽回樽計劃，市民將可獲現金回贈，希望市民提供意見。

環境局局長黃錦星今日（25日）出席活動時指，現時本港每10個膠樽只回收到1至2個，形容回收率「麻麻地」。（盧翊銘攝）

10個膠樽僅收回最多2個

黃錦星今日出席海洋公園活動時表示，本港填堆區塑膠物料中，膠袋佔最大量，其次為即棄餐具、飲品膠樽，現時膠樽回率收率「麻麻地」，每10個膠樽僅回收1至2個，因此有需要增加回收率，環境局正就飲品膠樽環保責任制進行公眾諮詢，市民日後退樽可獲現金回贈，正研究相關金額及增設回收點。

環境局文件：一個退0.1元

根據環境局文件，政府建議向塑膠樽裝飲料的供應商層面（包括製造商及進口商）收取循環再造徵費，以收回計劃的運作成本；亦建議若干售賣塑膠樽裝飲料的特定零售店舖作為退還點，方便公眾交回用完的塑膠飲料容器，並提供每個0.1元回贈。

海洋公園保育基金主席陳晴指出，公園去年接獲50多宗海洋生物受傷個案。（盧翊銘攝）

海洋公園保育基金主席陳晴指出，公園去年接獲50多宗海洋生物受傷個案，今年首3個月錄得9宗，當中包括白海豚擱淺個案，有白海豚身上附有寄生蟲，陳又關注海豚可能誤吞塑膠物料，擔心個案會持續上升。