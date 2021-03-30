團體推「5仙回贈試驗計劃」鼓勵回收膠樽　5個月收約1,100萬個樽

撰文： 馬煒傑 最後更新日期： 2021-03-30 17:17

【膠樽回收】環保署今（22日）就「塑膠飲料容器生產者責任計劃」展開公眾諮詢，建議市民回收一個膠樽，可獲1毫回贈，並向飲料供應商徵收循環再造費。 關注團體免「廢」暢飲工作小組，於2020年11月，於社區推行「5仙回贈試驗計劃」，至今推行5個月，共補貼回收約281噸膠樽（約1,100萬個）。團體指出，各項回收途徑中，以回收車巡迴各區形式的流動回收快閃站最為成功，每個回收點每月約可回收11.32噸膠樽。

免「廢」暢飲工作小組，由去年11開始在社區推行的「5仙回贈試驗計劃」，截至今年3月已補貼回收共281噸膠樽（約1,100萬個），包括以回收快閃站、回收街角店及回收專用區，處理回收。

免「廢」暢飲過去曾就回收膠樽金額進行研究，發現只要提供每個5仙的有賞回贈，足可鼓勵超過七成消費者，回收飲用後的膠樽。今次試驗計劃中，市民將膠樽帶到回收點回收，除每個樽可獲5仙外，超過20個以上，則會以重量計算，每公斤回收價為2元。在試驗計劃中，有人試過帶8大袋膠樽到場回收，以8公斤一袋計算，大約可獲128元。

覆蓋約25個屋邨或屋苑 天水圍反應最踴躍

計劃主要以回收快閃站、回收街角店及回收專用區三方式營運，當中回收快閃站以流動回收車方式，於屋苑附近或停車場垃圾站，向附近居民回收膠樽。早前回收車曾到訪約25個屋邨或屋苑，每個回收點每月約可回收11.32噸膠樽；回收街角店及回收專用區則每月分別回收大約0.94噸及0.27噸。

免「廢」暢飲項目主任莫詠深指出，三個模式當中，以快閃回收站最為成功，而當中以停靠於屋苑垃圾站或路旁的回收點收集量最為高，尤其以天水圍屋苑成效最大。莫估計，因為社區為大量飲品膠樽棄置源頭，項目並且由社區主導，回收點較大和集中。另外以快閃回收的方式，亦給予較為彈性及足夠營運空間，去處理大量膠樽。

空間不足為最大障礙 倡政府容許騰出空間限時回收

對於回收計劃的最大障礙是空間不足，團體指出，不少地方如停車場等，因土地用途等限制，不容許做回收工作。免「廢」暢飲工作小組建議港府，應容許每個社區騰出空間，限時處理回收物；另外亦呼籲私人屋苑、購物中心和其他物業業主，容許飲品包裝分類及提供空間回收，如同廢紙、金屬等一樣。