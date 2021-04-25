家長斥東方昇觀塘噴泉沖涼如「大嬸溪間洗澡」　憂小童有樣學樣

撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-04-25 19:38

造價5,000萬元的觀塘音樂噴泉上周啟用，今日（25日）為啟用後首個周日，有不少家長帶同子女嬉水，氣氛相當熱鬧。《100毛》藝人「東方昇」昨日帶同沐浴露直播「沖涼」，康文署不點名批評會影響他人，籲着重公德。有家長形容東方昇行為「好crazy」，形同「大嬸在溪澗洗澡」，感覺肉酸；亦有家長擔心影響小朋友有樣學樣。

▼4.25觀塘音樂噴泉氣氛熱鬧▼

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周日的觀塘海濱比以往更加熱鬧，新建成的音樂噴泉吸引大批市民扶老攜幼到場，數十名小朋友在噴泉上嬉水，有小童用身體阻擋水柱，有幼童戰戰兢兢拍水，亦有小童玩至樂極忘形，口罩飛脫。

現場不時有管理員提醒市民切勿進入水池，日前因損毁被圍封位置亦已解封，地上階磚之間的罅縫補上紅毛泥，但仍有家長擔心會卡住小童腳趾。

家長指行為「好crazy」 公眾地方要重衞生

林太帶同兒子到場，認為噴泉造價高昂不值，「玩水有好多地方」。對於「東方昇」昨日直播沖涼，她形容行為「好crazy」，認為嬉戲都有一定程度，更何況是成年人，「人哋玩水，你就污染，同大嬸喺溪間沖涼有咩分別？」她指音樂噴泉是供人遊覽的地方，「畀人睇到都肉酸啦」，希望成年人有公德思維。

▼4月24日東方昇觀塘海濱音樂噴泉用沐浴露沖涼▼

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林太帶同兒子到場，認為噴泉造價高昂不值。（黃浩謙攝）

吳女士就認為，不少家長和小朋友都玩得高興，不應過份着重建造成本，音樂噴泉或能帶動經濟、旅遊利益，同時提升居民生活質素。吳女士又批評東方昇行為「誇張」，認為公眾地方要重衞生，「大人做得唔好，小朋友一定都做唔好」，擔心小朋友有樣學樣，「你自己都唔做好自己，點期望他人做好呢？」

▼4月22日觀塘海濱音樂開放首晚▼