東方昇觀塘音樂噴泉玩梘液　康文署不點名批評　維修不涉額外費用

撰文： 梁煥敏 最後更新日期： 2021-04-25 01:09

耗資逾5,000萬元興建的觀塘海濱音樂噴泉，周四起（22日）正式啟用，但兩日就有損壞，康文署指周五（23日）已完成修復，建築署指不涉額外費用。 藝人「東方昇」周六（24日）在噴泉直播時用梘液沖涼，康文署不點名批評，指會影響其他人，並因防止市民滑倒，已即時阻止，封鎖區域及清理，又呼籲要着重公德。

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周六下午，《100毛》藝人「東方昇」於噴水池直播，期間曾使用梘液「沖涼」。

康文署不點名批評此事，指周六（24日）發現有市民在音樂噴泉嬉水區內嬉水時使用梘液，為免影響其他使用設施的市民及防止市民滑倒，場地職員已即時阻止，並圍封有關範圍清潔，受影響的嬉水區在清潔完成後已重開，呼籲市民使用遊樂場地設施時要着重公德，不要對他人造成妨礙或滋擾。

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啟用翌日即有損壞 需封閉維修

對外開放只有兩日的觀塘海濱音樂噴泉，被發現部份出水位不能如常運作、部份瓷磚開始鬆脫，康樂及文化事務署回覆說，周五（23日）下午發現觀塘海濱公園內音樂噴泉嬉水區有地磚輕微移位，為免影響遊人，已即時圍封有關位置，並通知工程部門維修，有關的維修工作於同日黃昏完成後，已即時重開設施供市民使用。

康文署說，工程部門今早派員再作詳細檢查，確認音樂噴泉範圍內的地磚狀況良好。本署會繼續加強巡視場地，確保設施運作正常及適合市民使用。

另外，建築署回覆查詢時表示，周五（23日）收到通知，於觀塘海濱音樂噴泉嬉水區內發現有地面不平的情況，已即時安排工程承建商檢查，承建商經檢查後發現兩塊地磚出現移位情況，並即時調整及全面檢查，嬉水區於同日下午約6時30分恢復正常運作，有關的調整及檢查工作並不涉及額外費用，而音樂噴泉整體運作亦未有受到影響。