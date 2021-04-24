半億造價觀塘音樂噴泉開幕兩日即壞　出水位故障　瓷磚鬆脫

撰文： 梁煥敏 最後更新日期： 2021-04-24 21:24

耗資逾5,000萬元興建的觀塘海濱音樂噴泉，周四起（22日）正式啟用，連日來不少家長帶同小朋友來玩耍。可是，今日有市民發現，噴水池部份出水位未能如常運作，部份瓷磚開始鬆脫，瓷磚與瓷磚間的罅隙比較大，但仍不少小朋友仍在水池跳來跳去。保安員走近有故障的位置拍照上報，但現場所見，本來圍封的位置已經解封給小朋友繼續嬉戲，但有小朋友叮囑記者説，「唔好玩嗰兩個，無水出嘅！」 有家長認同做法有一定危險性，會留意子女情況，及命令穿上鞋子免危險。

（Studio Incendo Facebook專頁/@ktse852）

何先生帶同兩個小朋友們到現場嬉戲，甫到步不久已發現有兩個出水位不能運作，感到奇怪，「呢度唔係啱啱開？你咁快就已經玩完壞咗，5000萬算唔算唔抵，你話啦。」

他又說，由於瓷磚鬆脫罅隙較大，小朋友的腳趾有機會攝在中間，造成危險，會命令子女穿上鞋子才玩耍。現場亦有其他市民邊散步，邊看在小朋友在水池耍樂，「邊有小朋友唔鍾意玩水，佢哋係好開心嘅，但係5千萬得呢個效果，個場又細，你話值唔值囉！」

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亦有現場玩耍的小朋友叮囑記者説，「嗰個爛咗，唔好玩嗰兩個（出水口），冇水出嘅。」

另外，本來用欄杆為着的破爛位置，下午已被保安員解封，但現場所見，保安員一直停留看守水池位置，又在損壞的位置拍照，他向記者坦言向上司匯報情況，「呢度係有幾個位置壞咗，嗰邊出水唔係好順，冇辦法小朋友玩得太開心，人人日復日喺個水池跳跳跳，玩爛咗。」

▼觀塘海濱音樂噴泉啟用首日▼