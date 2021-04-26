電子消費券｜八達通周四起儲值限額可升至3000元　可揀渠道逐一睇

撰文： 麥凱茵 最後更新日期： 2021-04-26 17:57

5,000元電子消費券推出在即，據悉政府將分兩期注入合資格市民登記的電子支付系統。八達通現時儲值限額一般為1,000元，難「接收」消費券金額，八達通今日（26日）宣布由本周四（29日）起，會將儲值限額仍為1,000元的八達通，分階段於不同渠道自動提升至3,000元，用家仍然可隨時按需要自行決定其增值金額。

八達通的儲值限額由4月29日起，提升至港幣3,000元。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

八達通表示，在2019年12月1日前發出的八達通產品，包括包括租用版八達通、銷售版八達通、銀行聯營八達通及八達通流動電話卡等，以及同年10月1日發出的Smart Octopus，儲值限額為仍為港幣1,000元。

不過，持用以上八達通產品的用戶由本周六起，透過八達通App、八達通服務站、八達通PC開卡機、深銀聯易辦事自助繳費終端，便可以拍卡後自動將儲值限額提升至港幣3,000元。

若不使用以上服務的用戶，則可於5月16日起於 7-Eleven、OK 便利店和惠康超級市場的所有分店增值或成功領取公共交通費用補貼後，儲值限額亦會自動提升至港幣3,000元。

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