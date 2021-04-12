交通津貼｜去年10月72萬人逾期未領補貼　成計劃推行以來最多

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-04-12 19:36

公共交通費用補貼計劃實行逾兩年，運輸署書面回覆立法會財務委員會指，去年7月至今年2月期間的補貼總金額近18億元，每月平均約251萬名市民受惠，每月人均補貼金額約90元。 但是，有補貼亦非人人領取。每月發放補貼須在3個月內領取，署方透露去年10月約有72.1萬人逾期未領取補貼，成計劃推出後人數最多的月份。

為紓緩市民在疫情期間的交通費負擔，政府由去年7月1日起，暫時將每月的公共交通開支水平由400元放寬至200元。根據運輸署提供數字，推出特別措施後，領取0.1元至100元補貼金額人數最多，每月平均受惠人數達163.9萬人；而可領取300.1元至400元的人士，則只有5.7萬人。

計劃推行首年，每月平均補貼金額約1.56億元；至去年首半年，政府把每月超出400元的公共交通開支補貼比率由四分之一提升至三分之一，並將每張八達通的補貼金額上限由每月300元提高至400元，每月平均補貼金額增至約1.28億元；其後推出特別措施後，去年7月至今年2月每月平均補貼金額進一步增至約2.25億元。

研究擴至其他電子支付平台

補貼計劃下，每月發放的補貼須在3個月內領取。自去年7月起，逾期未領取補貼的受惠人數偏多，至去年10月，沒有領取補貼的人數增至72.1萬人，是計劃推行以來人數最多。

被問及會否考慮將「支付寶」納入補貼計劃，運輸署指現行發放及領取補貼的安排，在現階段仍是合適，但鑑於不同電子支付平台日趨普及，正研究如何逐步將適用的電子繳費系統納入補貼計劃。