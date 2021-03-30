交通津貼｜200元低門檻延長至年底　4月起補貼上限提高至500元

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-03-30 12:27

4間巴士公司早前獲行會批准「疫市」加價，港鐵亦將縮減票價優惠，即使首度按票價機制減價亦變「明減實加」。市民下月將面對交通費負擔急升，港府早前宣佈，為減輕市民交通費負擔，將「公共交通費用補貼計劃」低門檻安排延長。 運輸署提醒，按照相關安排，每月交通開支水平由400元放寬至200元的臨時措施，將延長至12月31日；而每月補貼上限亦會由4月起，暫時由400元提高至500元，直至今年底。

政府於去年7月至今年6月期間，暫時將計劃的每月交通開支水平由400元放寬至200元，政府早前決定，將上述特別措施再延長6個月至今年年底，並由4月起，暫時將每月補貼上限由400元提高至500元，直至今年年底。

換言之，政府會就市民每月超出200元的實際公共交通開支，提供三分之一補貼，而每張八達通補貼金額以每月500元為上限。

「公共交通費用補貼計劃」每月交通開支水平由400元放寬至200元的臨時措施，將延長至12月31日。（資料圖片）

行會批4間巴士公司加價

不過多項公共交通服務下月起將大幅加價。行會於3月16日，通過4間專營巴士營辦商的加價申請，城巴、新巴、九巴、嶼巴加價幅度由8.5%至12%不等，4間巴士公司新價將於4月4日起實施。當中新巴、城巴獲准加幅最高，但需分階段執行，4月4日起先加8.5%，到明年1月2日再加3.2%。

▼即睇各條九巴路線及聯營路線的最新票價▼

+ 2 + 2 + 2

九巴網站內，亦設有專頁供乘客查閱各條路線加價後的新價格，點擊即睇！

▼點擊即睇多區路線票價增幅▼

▼點擊即睇新巴城巴多區路線票價增幅▼

新巴及城巴網站內，設有專頁供乘客查閱各條路線加價後的新價格，點擊即睇！

▼新巴城巴4月4日起新收費表一覽▼

港鐵優惠「縮水」 票價反上升

除了四間巴士公司，港鐵雖根據可加可減機制，首次下調票價1.7%，但票價優惠同時由現時的八折，「縮水」至九五折，變相「明減實加」，令部分車程差價近兩成。