菲傭偷遵理創辦人胞姊首飾名錶　總值約119萬　判囚2年

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-04-26 18:28

補習社遵理學校創辦人梁賀琪（June Leung）的胞姊梁賀欣，去年遺失一隻勞力士手錶，繼而發現家中多件首飾名錶不翼而飛。她懷疑菲律賓籍家傭盜取財物，和菲傭對質，對方坦承犯案。警方調查發現，菲傭偷取的首飾名錶總值近119萬元，已遭當押。警方最終起回大部分首飾名錶，但約價值6萬元的財物未能尋獲。菲傭今（26日）於區域法院承認一項盜竊罪，辯方求情指菲傭家人患病需醫藥費，她要錢還債，而法官最終判她監禁2年。

菲律賓籍被告Emperador Edarlyn Arcalas（50歲）被控一項盜竊罪，指她於2019年10月1日至2020年8月6日期間，在何文田常盛街半山壹號某住所偷竊屬於梁賀欣的財產。

被告向僱主承認犯案 警方在被告衣物搜出當鋪收據

案情指，被告自1996年任職事主梁賀欣的家傭，梁去年8月不見了一隻金色勞力士錶時，發現家中多件首飾名錶遺失，包括1隻伯爵手錶、1隻羅傑杜彼手錶、3隻百達翠麗手錶、1對愛馬仕耳環、1條羅傑杜彼項鏈及8顆金塊。梁遂和被告對質，被告承偷取梁的首飾，梁報警處理。

警方從被告衣物搜到由3間當鋪發出共6張收據，涉及約15萬元，並搜獲該勞力士錶。被告被捕，並承認因貪心，用梁的鎖匙打開抽屜取得首飾，她稱當押所得的錢已寄回家鄉菲律賓。警方其後發現去年4月6日至8月6日期間，被告共盜取梁8隻手錶、9條項鏈、12對耳環、6條吊墜、6隻戒指及8顆金塊。

辯方指被告父親患肺癌 母親要做手術

辯方求情時指其偷首飾是為家人籌醫藥費，不是作賭博等不良嗜好。被告爸爸患肺癌，欠醫院費用，在菲律賓借貸約25萬元。她的媽媽亦要做手術，被告曾向梁借9.5萬元，但只還了5千元，令梁不滿和不發月薪予被告。被告於是偷首飾抵押取得金錢。

涉案財物總值約118.9萬元，大部分首飾名錶獲尋回，而約5.5萬元財物不能找回。法官杜大衛以3年為量刑起點，考慮到被告認罪，扣減三分一刑期，判處她監禁2年。

案件編號：DCCC 1025/2020