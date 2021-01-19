謝安琪僱用4年外傭偷6千元被捕認罪　專家：曾有僱主被偷10萬元

撰文： 王淑君 最後更新日期： 2021-01-19 18:52

於本月11日，為歌手謝安琪工作了4年的印傭Miko Ambarsari偷取了僱主6000元，並在翌日離家逃逸。謝安琪報警，到本月16日警方拘捕印傭。印傭承認自己貪心惹禍。香港外傭僱主關注組召集人徐曉彤曾收過申訴，指外傭曾偷取10萬元，建議6招提防外傭偷竊。

案情指，在本月9日，謝安琪把放有2萬元的銀包放在寓所二樓的一個電視櫃內，到本月14日她發現銀包少了6000元，翌日涉事印傭翌日逃逸，於是報警。到本月16日，警方在重慶大廈尋回印傭並起回失款。印傭承認自己貪心並認罪，被判囚6星期。

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僱主有影片證明可報警處理

香港外傭僱主關注組召集人徐曉彤指，僱主一旦發現外傭偷錢，很難和外傭私下解決，「現在外傭很醒，一般會否定，打草驚蛇」。她指僱主若有影片證明可報警，或是更謹慎地收好財物，外傭見到僱主有防範，應會懂得收歛行為。

徐曉彤分享，曾收到僱主申訴外傭偷取了10幾萬元現金。「工人逐少偷，男主人以為是老婆拿了用，成個星期後他問起老婆為甚麼經常拿錢用，老婆答沒有拿過，才揭發是外傭偷錢。」她說，又有些僱主是在喜事之後，未及收好金器而被外傭有機可乘。

臨近新年，以往也曾聽過外傭偷取小朋友的利是，徐曉彤亦勸家長勿讓外傭管有孩子的利是錢。

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