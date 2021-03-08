外傭偷利是錢屢見不鮮　僱主憑一件事揭發有家賊　專家教5招提防

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外傭住在僱主家中，有時日防夜防，亦難防家賊。有僱主曾在農曆新年前，兌好新幣準備包利是，卻意外發現鈔票變少！更有僱主發現外傭將僱主已包好的利是錢偷龍轉鳳，換入較低金額的鈔票，僱主非常生氣但苦無證據。專家指，外傭偷錢的個案屢見不鮮，僱主宜把貴重財物放在安全地方保管。

每年農曆新年，僱主包利是和少主收的利是往來不絕，家中也免不了出現大量金錢，成為了家傭的誘惑。有僱主準備好新鈔票封利是，但發現一部分失竊，原因是新鈔的號碼是相連的，而僱主發現中間遺失了少部分，識穿外傭偷錢。

另有僱主在拜年期間，把手袋暫交外傭看管，後來查看手袋，又發現失去少部分利是。更過分的是，有相熟的朋友告知，收到的利是只有利是封，「餡」已遺失。他們討論後，發現利是封有用過的痕跡，必定曾入錢和封口，認為是外傭在看管手袋時，偷偷把利是錢偷走。

有僱主曾發現，外傭把BB利是錢「偷龍轉鳳」，把利是內的金額換成幣值較低的鈔票，甚至換成硬幣，最後被僱主揭穿：「冇封過十蚊硬幣利是！」雖然認為是外僱所為，但苦無證據，同時又擔心「踢爆」之後，沒有人幫忙照顧女兒。

專家：勿把財物交由外僱看管

香港外傭僱主關注組召集人徐曉彤坦言每年都有這類事情發生，不但向毫無金錢觀念的幼主利是錢下手，宥時更會入主人房偷錢，或是「蝦」善忘的老人家，拿取他們的鎖匙再偷走財物。僱主一旦鬆懈，外傭就有機會乘虛而入。

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