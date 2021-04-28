確診碼頭理貨員入院後樣本呈陰性　檢疫同事質疑華大再涉假陽性

撰文： 韋景全 最後更新日期： 2021-04-28 07:46

華大基因爆出樣本受污染導致假陽性事件，葵涌貨櫃碼頭宏記港務理貨員日前確診。其正在竹篙灣隔離的同事向《香港01》投訴，指該文員的檢測樣本由華大化驗，入院後再取樣檢測時，兩個呼吸道樣本、抗體測試都呈陰性，醫院已經容許他出院，不過其餘40多名同事仍然被衞生署隔離，質疑樣本若涉及假陽性，密切接觸者都應該獲解除隔離令。 有醫生表示，醫院容許該文員短短幾日便出院，未必代表證實已屬假陽性，認為3周後其抗體測試仍然呈陰性，才有較高機會是假陽性。

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19歲葵涌貨櫃碼頭宏記港務男理貨員4月22日確診，他沒有病徵，感染源頭不明。衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮當時稱，他因工作原因需定期檢測，4月14日的檢測呈陰性，4月20日檢測則呈陽性，他曾到訪葵涌1號、2號、5號貨櫃碼頭，工作地點位於貨櫃碼頭外圍的一個露天亭，工作包括處理資料輸入個案，無接觸過貨櫃碼頭工人，並分早班及下午班，有時會到2號貨櫃碼頭的寫字樓休息室飲食，兩更共有約40名同事均需隔離。

他的同事C先生（化名）向《香港01》投訴，指出該確診理貨員入院後再採集呼吸道及血液樣本，分別對新冠病毒及抗體都呈陰性，亦照過肺部X光，沒有肺炎跡象，醫院已經容許他出院。

該理貨員確診當日，亦爆出華大基因樣本污染出現假陽性事件。正在竹篙灣隔離的C先生表示，公司每周的定期檢測同樣由華大基因負責，懷疑樣本被污染，導致理貨員假陽性，已經向衞生署要求解除隔離令，不過署方只是表示「正跟進」，質疑政府「你覺得佢確診就比佢返屋企，我哋就喺到隔離。」認為事件涉及假陽性，衞生署不應該還要求密切接觸者檢疫。C先生及另外約40名員工原定檢疫至5月5日凌晨。

梁子超：3周後應再抽血檢查

呼吸系統科專科醫生梁子超稱，醫院容許該理貨員出院，是基於兩個呼吸道樣本及抗體測試呈陰性、臨床情況等，不代表已經判斷個案涉及假陽性，「無病徵個案唔知幾時發病，未必真係發現到，亦無法排除當時真係有短暫陽性過，後來轉咗陰性，而罕有嘅病人亦可能無抗體。」

他表示無法絕對證明個案涉及假陽性，「係機會率考慮，唔能夠講100%假陽性，最多都只能夠99%肯定，如果係就應該將佢剔走，密切接觸者再做檢測，陰性都可以離開。」梁子超稱要交由交局決定個案是否涉及假陽性，但建議當局3周之後再為他抽血，一旦都呈陰性，就幾可肯定為假陽性個案。

衞生署仍視該理貨員為確診個案，其編號為11708。而醫院管理局發言人回覆，這名病人符合出院準則，於昨日(4月26日)出院。