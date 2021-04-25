獨家｜華大誤檢苦主親述回港假陽性經歷　住院精神崩潰想自殺

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-04-25 19:43

衞生防護中心日前公布，兩人在本月初由內地回港，深喉唾液樣本送交華大基因化驗呈陽性反應而「確診」，但入院後再檢測，二人病毒及抗體都呈陰性，衞生署調查揭華大實驗室檢測出問題而令樣本受到污染，導致「假陽性」。 本月初從福建回港的黃女士是其中一位被誤當確診人士，她於昨日（24日）「獲釋」回家。黃女士今日（25日）接受《香港01》訪問時透露「被確診」經歷，她憶述是在家居檢疫期完結前夕被送入院，連累鄰居及男朋友被列為密切接觸者送往檢疫，最終竟發現檢測出錯，但她已飽受近一周的精神折磨，甚至想過自殺。即使她昨日終於回家，檢測均呈陰性的鄰居卻要繼續困在酒店，感到內疚又難過，認為政府欠她一句道歉，亦應就今次失誤作出賠償。

我無事，你冤枉我，你搞到誤診，搞到成層樓全部去隔離，人哋點睇我？我一個人連累咁多人。 被誤檢確診黃女士

樣本由華大化驗 「病人」送院再檢「雙陰性」

兩名從內地返港人士（#11701及#11702）日前確診，分別是一名在內地福建已接種兩劑滅活疫苗的56歲女子，以及透過「回港易」從東莞回港的46歲女子。衞生防護中心上周四（22日）公布，相關由華大基因負責的樣本，經衞生署公共衞生化驗服務處覆檢，結果為「不確定」，相關人士送往醫院再度進行檢測的結果呈陰性，抗體檢測亦呈陰性。

男友及劏房鄰居仍要檢疫 回家空無一人感觸深

其中一人是由內地福建省返港後、當時正接受家居隔離的56歲荃灣芙蓉大廈劏房女住戶黃女士，與她同住的無業男朋友，以及十多名劏房住戶，全部須送往隔離檢疫。

無辜被當確診者，被加上個案編號11701標籤的黃女士昨日終於回家，但居住的劏房空無一人，全部人被送往檢疫，令她心裡份外難受。她今日接受《香港01》訪問時表示，自從看到檢測呈陽性的手機短訊，至被困在醫院多日苦苦未知最終結果，情緒持續低落，甚至感到精神崩潰，備受情緒折磨下茶飯不思，更曾想過自殺。

黃女士對被誤診感到無辜又無奈，認為政府欠她一句道歉，（勞敏儀攝）

回港後一直留港檢疫：沒有出去也會確診？

黃女士去年回福建探親，後來因本港疫情持續嚴峻，家人擔心她回港後受感染，故她決定留下，一住就是13個月。她在今年2月19日及3月19日接種兩劑滅活疫苗，有見及本港疫情放緩及為了生計選擇回港，4月6日起家居檢疫期間一直留在家中，一步也沒有踏出家門，回港第二次檢測豈料竟變陽性。她在4月18日夜晚收到短訊通知，翌日才看到結果，嚇了一跳，害怕得全身抖震及難過得落淚，認為內地已沒有疫情，思前想後也想不到感染途徑，「難道沒有出去也會確診？」同住的男朋友還擔心自己會否是感染源頭，還說政府應不會那麼馬虎出錯。

住院期間情緒崩潰 不敢通知內地的家人

從事地盤泥水判頭的黃女士，原打算在4月20日檢疫完成後，馬上為已到期的建築業工人註冊證續期，重返工作崗位，但前一日卻被送往北大嶼山醫院，身體沒有感到半點不適，經多日病毒及抗體檢測後，均發現是陰性，獨自留在房間胡思亂想，亦不敢通知內地的家人，到底有事還是無事？終日在「估下估下」甚感煎熬。

護士叫她玩下手機、耐心等候，她直言快要癡線，「我無事，你冤枉我，你搞到誤診，搞到成層樓全部去隔離，人哋點睇我？我一個人連累咁多人。」醫生終在昨日通知她可以回家，她感到無奈又無辜，原來政府也會誤診，回家後情緒仍未能平復，一整晚失眠，憶述時也多次眼泛淚光。

▼4月19日，荃灣芙蓉大廈封區檢測▼

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不滿政府未有道歉 內疚連累鄰居檢疫

另一令黃女士心酸，是她回家了，但檢測呈陰性、約10戶鄰居及男朋友仍未能回家，要檢疫至下周一（5月3日），曾致電衞生署要求解釋繼續檢疫原因，卻一個推一個，沒有人能解答。一次誤診連累多人被困酒店，既要交租，亦不能工作，她感到非常內疚，希望政府盡快安排鄰居回家。她認為政府欠她一句道歉，亦應就今次失誤作出賠償。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君上周五（23日）在疫情記者會表示，兩宗早前從內地回港人士確診個案，入院後樣本均呈陰性。兩個樣本均由華大基因負責，並於4月17日採樣，沒有明確交代出錯原因。她表示不排除假陽性的可能性，要交由專家研究。