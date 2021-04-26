華大基因檢測出事　業界︰倘全停其服務其他承辦商壓力大增或出錯

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-04-26 14:11

本港新冠肺炎疫情持續，早前西營盤華美達海景酒店完成21日檢疫的菲傭，雖然在檢測期間檢測兩次，但後來確診N501Y變種病毒。當時華大基因負責該酒店的採樣和檢測服務。與此同時，華大基因的檢測服務亦懷疑出錯，導致28個樣本受污染出現「假陽性」。 香港醫務化驗所總會主席李偉振表示，現時沒有一種方法能100%驗出病毒，認為不同因素導致菲傭驗出「假陰性」，強調「化驗室冇一個係完美。」他希望能夠繼續改善，呼籲大眾要公道看待，稱華大基因樣本受污染屬「系統性失誤」。他亦指，若本港沒有華大基因的檢測服務，其他承辦商的壓力將大增，導致錯誤的風險增加。

李偉振強調「化驗室冇一個係完美」，只能希望它能夠繼續改善，呼籲大眾要公道看待華大基因。（資料圖片／盧翊銘攝）

沒一種方法能100%驗出病毒

李偉振表示，深喉唾液、喉嚨或鼻咽拭子等，沒有一種方法能夠100%驗出病毒，「大家聽過係七成多啲，係會有驗唔出嘅地方。」不過他指，現時情況涉及到變種病毒，認為現行採樣方法下變種病毒的檢測比率，大家可能亦不了解。 他更指，若病人的病毒量低，驗出的機率更低，形容為「一瓶可樂中找出一顆病毒」。

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菲傭「假陰性」存在許多不確定性

節目主持人反駁指，該菲傭離開酒店前曾接受過兩次檢測，李偉振認為存在許多不確定性，由不同因素導致「假陰性」，「會唔會護士採樣唔好？檢測採樣器材有問題？係咪有時候個樽會漏或其他問題？」

至於現時的試劑對變種病毒檢測是否有效，李偉振沒有直接回應指，取決於試劑生產商，針對什麼病毒基因作為檢測內依據，一般會選擇變異最少、較穩定的部分。但他估計，現時專家正在找出較穩定的基因片段，亦不足為奇，「整體唔代表100%，自然界冇100%，所以先要不斷優化。」

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指華大基因屬「隨機性失誤」︰所以冇即時暫停

至於華大基因的檢測服務亦懷疑出錯，導致28個樣本受污染出現「假陽性」。李亦指，華大基因的處罰問題，視乎屬隨機性失誤，或是系統性失誤。他引述袁國勇早前表示，發現化驗人員打開病人的樣本樽時，操作員的手套可能被病毒污染，認為屬隨機性失誤。「袁教授嗰晚都講咗改進方法，例如手套換密啲。往往冇睇致命嘢，加埋就有風險。隨機性失誤可以優化改善，所以（政府）當時冇即時暫停。」

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「化驗室冇一個係完美」

李更強調「化驗室冇一個係完美」，只能希望它能夠繼續改善，呼籲大眾要公道看待華大基因，不能夠非黑即白。節目主持人則反問「係咪冇咗華大唔得？」李認為，若本港沒有華大基因的檢測服務，其他承辦商的壓力將大增，導致錯誤的風險增加。「呢個係壓力同結果問題，強度增加就會有機會出事。」