強制檢測大廈｜海之戀7座、黃埔花園銀竹苑4座、帝苑酒店上榜

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-04-27 00:41

本港周一（26日）新增四宗確診個案，全部屬於輸入個案，另有約10宗初步確診。政府周一晚上公布，有25個地方納入強制檢測公告，當中3個地方為住宅大廈，分別是黃埔花園銀竹苑第4座、帝苑酒店及海之戀第7座，涉及新增一宗或以上初步確診個案，本地零確診維持一日斷纜。政府明日（27日）中午會在荃灣海之戀第7座增設流動採樣站，為居民進行病毒檢測。

帝苑酒店被納入強制檢測公告。（資料圖片／黃穎津攝）

物及衞生局周一深夜公布強制檢測公告，3幢大廈須強制檢測，分別是黃埔花園第12期銀竹苑第4座、尖東麼地道69號帝苑酒店及荃灣海之戀第7座。

任何人在本月13日至26日期間，曾身處以上地方超過兩小時的人士，須於本月28日（本周三）或之前接受檢測。受檢人士如在本月24日至26日期間，已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

政府明日（27日）會在荃灣海之戀第7座增設流動採樣站。(資料圖片)

政府明日（27日）會在荃灣海之戀第7座增設流動採樣站，為須接受強制檢測人士提供服務。

▼22間納強制檢測公告學校名單▼

此外，由於有22間學校爆發上呼吸道感染個案，而上呼吸道感染的徵狀，與新冠肺炎相似，政府表示為謹慎起見，亦納入強制檢測公告。

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