25處強制檢測｜染變種病毒菲傭曾到　灣仔入境大樓上榜今暫停服務

撰文： 楊倩 最後更新日期： 2021-04-24 03:55

政府今日（24日）凌晨就強制檢測公告刊憲，25處所上榜。有新增一宗或以上初步確診個案的一個住宅（將軍澳顯明苑）以及一個工作場所（葵涌KC100的5樓新尚网有限公司）需進行強制檢測。另外確診者曾身處的五個地方也被納入強制檢測公告，包括西營盤華美達海景酒店、中環萬邦行、灣仔入境事務大樓、中環錦安大廈、將軍澳坑口厚德邨TKO Gateway 舒適堡，前四個地方與初步確診感染變種病毒菲傭個案相關。入境事務處今日凌晨宣布，總部各辦事處將於今日暫停服務。

另外因應早前另一宗涉變種病毒株個案，政府要求於指定期間曾身處10個指明地方的人士進行第二次檢測。另外8間學校爆發上呼吸道感染個案，由於徵狀與新冠病毒相似，為謹慎起見，8校亦被納入強制檢測公告。

強檢學校｜爆呼吸道感染8校納強檢 沙田崇真、黃埔迦南等上榜

入境事務處總部各辦事處將於今日暫停服務。（資料圖片）

4月19日曾到灣仔入境事務大樓須強檢

食物及衞生局凌晨引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），就《規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處25個指明地方的人士接受2019冠狀病毒病核酸檢測。

入境事務處今日（24日）凌晨宣布，因應強制檢測令要求，於4月19日曾身處灣仔入境事務大樓人士，須於4月26日（下周一）或之前接受病毒檢測，灣仔入境事務處總部各辦事處今日暫停服務。

兩個符合新增一宗或以上初步確診個案，將軍澳顯明苑以及工作場所葵涌 KC100的5樓新尚网有限公司被納入強制檢測公告。任何在4月10日至23日期間曾身處上述地方超過兩小時人士，須於4月26月或之前接受檢測。若在4月21日至23日期間已進行檢測，會獲視為已遵從規定。

▼4月23日源頭不明個案曾到訪處所▼

另外以下五個確診個案或初步確診個案曾到訪的地方也被納入強制檢測公告：

1. 任何在3月27日至4月23日期間曾身處西營盤華美達海景酒店的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於4月26日或之前接受檢測。

2. 任何4月19日曾身處下列指明地方的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於4月26日或之前接受檢測。

(a) 中環皇后大道中33-33A號及昭隆街6-16號萬邦行

(b) 灣仔告士打道7號入境事務大樓

(c) 中環皇后大道中176A-176F號及威靈頓街129-133號錦安大廈

3. 任何4月10日至23日期間曾身處將軍澳厚德邨TKO Gateway西翼2樓W201-W202號舖舒適堡的人士，須於4月26日或之前接受檢測。受檢人士若在4月21日至23日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

西營盤華美達海景酒店

二次檢測的指明地方 食衞局：或有第3次

因應早前一宗涉及N501Y變種病毒株的源頭不明本地個案，於指定期間曾身處以下10個指明地方的人士進行第二次檢測。

1. 任何在4月9日曾身處油尖旺彌敦道82-84號尖沙咀滙豐大廈地庫、地下、1樓、2樓及4樓滙豐銀行，或彌敦道66-70號金冠大廈地庫、地下B1號舖及中層渣打銀行的人士，須於4月26日或之前接受檢測。

2. 任何在4月11日曾身處油尖旺柯士甸道45-53號地庫惠康或廣東道3-27號海港城（只包括商場）的人士，須於4月26日或之前接受檢測。

3. 任何在4月14日曾身處長洲北社海傍路13B號地舖恒樂海鮮菜館的人士，須於4月26日或之前接受檢測。

4. 任何在4月14日曾身處中環5號碼頭或長洲渡輪碼頭的人士，須於4月26日或之前接受檢測。

5. 任何在4月14日曾乘搭任何由新渡輪服務有限公司營運往來中環及長洲航線的渡輪的人士，須於4月26日或之前接受檢測。

6. 任何在4月9日至17日期間任何時間曾於油尖旺柯士甸路23號華美達華麗酒店退房的住客，須於4月26日或之前接受檢測。

7. 任何在3月29日至4月18日期間曾身處中環雲咸街60號中央廣場的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於4月26日或之前接受檢測。

▼4.19海港城外設流動採樣站▼

+ 5 + 5 + 5

食物及衞生局發言人表示，為審慎起見，涉及N501Y變種病毒株的源頭不明本地個案曾到訪的地方，其相關人士有機會須進行多於兩次檢測，以徹底截斷任何可能出現的傳播鏈。