強制檢測大廈｜五個處所上榜　包括亞斯理幼稚園、天恒幼兒學校

撰文： 胡家欣 最後更新日期： 2021-04-24 23:40

本港今日新增三宗確診個案，全部屬於本地個案，當中一宗源頭不明，另外兩宗與其他個案相關。 政府晚上公布，有三個處所及兩間學校納入強制檢測名單，包括半山堅尼地道8號Kennedy Terrace、葵涌邨曉葵樓、將軍澳政府綜合大樓、荃灣循道衛理聯合教會亞斯理幼稚園及幼兒園及天水圍天恒幼兒學校。

周六新增五個處所納入強制檢測大廈名單，包括帶有N501Y變種病毒株的菲律賓外傭居住地點半山堅尼地道8號Kennedy Terrace、三歲確診男童住所葵涌邨曉葵樓、其就讀的循道衛理聯合教會亞斯理幼稚園、民政處確診司機工作的將軍澳政府綜合大樓。

另外，位於天水圍天恒邨的香港基督教服務處天恒幼兒學校，因爆發爆發上呼吸道感染個案，亦被納入強制檢測公告。政府指，在指定期間身處這五個處所的人士，須接受新冠病毒檢測。

另外，政府今日已在灣仔告士打道花園增設流動採樣站，明日會在曉葵樓增設流動採樣站，提供強制檢測服務。



而位於九龍佐治五世紀念公園、油麻地鴉打街臨時遊樂場、旺角麥花臣遊樂場、尖沙咀漢口道、尖東加連威老道、荃灣沙咀道遊樂場、元朗安興遊樂場、天水圍天瑞體育館及屯門建生社區會堂的流動採樣站均會延長服務日期至5月3日。