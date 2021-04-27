14歲自閉童入住康橋之家墮樓亡　死因庭研訊　母親指兒子時有傷痕

撰文： 郭顥添 最後更新日期： 2021-04-27 19:00

患有自閉症和智力障礙的14歲男童，於5年前在入住的私營殘疾院舍「康橋之家」墮樓去世，死因庭今(27日)就其死因召開研訊。男童母親作供指，兒子入住涉案院舍1年多，身上不時有傷痕。兒子曾透露遭院舍姑娘用拖鞋打，亦有院友告知她，院舍司機曾以糞便搽她兒子的臉。母親於案發前最後一次接兒子回家，對方稱不想返回院舍。惟母親仍送他返回院舍，惟她翌日便收到兒子身亡的消息。

死者梁子駿（終年14歲），於2016年8月23日，在葵涌禾塘咀街的「康橋之家」墮樓身亡。

男童母親江月梅今供稱，兒子於6歲時確診患有自閉症。由於她無法再照顧日漸長大的兒子，遂安排他入住院舍。兒子曾到多間院舍居住，最終於2014年尾入住舍「康橋之家」。母親續指，當時她於每個星期五接兒子返家，至周一才送他到宿舍。但她多次發現兒子的手腳、頸和臉等有紅腫傷勢。於2016年6月，她發現兒子的面有受傷，因此帶兒子到急症室求診。

男童在案發前表示不想返回院舍

她從其他院友口中得知，院舍司機曾以糞便搽兒子的面。而兒子亦拒坐該司機駕駛的車，又曾表示遭院舍姑娘用拖鞋打。

母親續指，於案發前約兩星期，最後一次接兒子返家，當時未見兒子有傷勢，但兒子常哭泣，又稱不想返院舍，並解釋「唔開心」。惟母親最終於案發前一天帶兒子回院舍，於案發晚獲知兒子去世。她庭上亦指，兒子從未透露有意自殺。

母親又指，曾看到院舍司機推她的兒子，院舍姑娘也向她透露，因她的兒子頑皮，而打他的手板。惟母親怕得罪職員，亦不敢報警，令兒子無院舍可住。

瑪麗醫院副顧問醫生何松則指，他為男童的顧問醫生，懷疑男童遭父親虐待，為他申請輪候寄宿學校，而社工最終安排男童入住康橋之家。何亦指，男童有自殘紀紀錄，或造成瘀傷。

案件編號：CCDI-474/2016