東方昇觀塘海濱音樂噴泉梘液沖涼　康文署：正研法律行動追究責任

撰文： 林穎嫺 最後更新日期： 2021-04-27 21:46

耗資逾5,000萬元興建的觀塘海濱音樂噴泉上周四（22日）正式啟用，惟及後至少兩度損壞。康文署繼前日（25日）不點名批評網媒《100毛》藝人「東方昇」，在噴泉用梘液沖涼，影響其他人。當局今（27）再發聲明指，已關閉音樂噴泉及互動嬉水區以徹底清潔，並研究向有關人士採取法律行動以追究責任。署方指任何人違反相關條例，可被判處罰款2,000元及監禁14天。

▼4月26日觀塘海濱音樂噴泉關閉▼

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上周六（24日）下午，《100毛》藝人「東方昇」在觀塘海濱花園音樂噴泉直播，期間曾使用梘液洗澡，又邀請鄰近的小孩為他擦背。康文署翌日不點名批評「東方昇」的行徑，批評此舉會影響他人，或會令市民滑倒，呼籲市民要「着重公德」。

▼4月24日東方昇觀塘海濱音樂噴泉用沐浴露沖涼▼

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康文署昨（26日）下午再公布，懷疑噴泉受梘液影響出現大量泡沫，已關閉音樂噴泉及暫停噴泉表演，以排走池水及徹底清潔，直至另行通告。

康文署今晚再發聲名，指觀塘海濱花園音樂噴泉及互動嬉水區，近日有人在範圍內作出行為不當及使用梘液的行為，當局現已關閉音樂噴泉及互動嬉水區徹底清潔，並研究向有關人士採取法律行動以追究責任。

康文署又在聲明中提醒市民，根據第132BC章《遊樂場地規例》，當任何人在遊樂場地內時，不得作出擾亂秩序及不雅的行為，而衣着方面則須恰當；任何人不得在遊樂場地內妨礙、騷擾或煩擾任何其他正在恰當地使用該遊樂場地的人；任何人不得在任何用作美化環境的湖、池塘、溪澗或水中沐浴、涉水或洗濯，違例人士，可被判處罰款2,000元及監禁14天。

▼4月24日觀塘海濱音樂噴泉開放翌日有損壞▼

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▼4月22日觀塘海濱音樂開放首晚▼