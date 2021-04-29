海事博物館新總監肖猷思上任　首要任務與政府洽續租　冀尋新路向

撰文： 陳淑霞 最後更新日期： 2021-04-29 00:01

位於中環8號碼頭的海事博物館，今年3月迎來荷蘭國際知名海事歷史學者肖猷思教授（Prof. Joost Schokkenbroek)，接任韋持力（Richard Wesley)出任新總監。作為掌舵人，甫履新首要任務是帶領博物館「迎難而上」。他接受訪問時透露，博物館與港府簽訂、只繳交象徴式租金的10年租約，將於8月屆滿，現正與民政事務局最後磋商階段，他有信心可沿襲現有條款及資助續租。 《國安法》生效後「風高浪急」，各大博物館現「審查危機」，他回應時強調，作為博物館專業，其宗旨是教育公眾及據事實為本，但明白需要緊隨本港法律。他指疫情重創全球的博物館，但會尋找新路向找出生機。

肖猷思上個月1日履新，出任海事博物館新總監，接替已任職10年的韋持力（Richard Wesley)。(盧翊銘攝)

海事博物館是唯一獲得政府直接資助的私營博物館。政府自2011年起與博物館簽訂為期10年的租約，以象徵式租金租用中環八號碼頭，博物館另獲政府撥款支持營運，2018年至2021年7月底止，獲每年600萬元經營補助及60萬元維修補助。租約及撥款將於今年8月屆滿，肖猷思指，館方正與民政事務局進行磋商，現已進入最後階段。

他表示，私營博物館需要持續的資金營運，作為世界知名的海事博物館，他期望及有信心仍可繼續獲政府財務資助，「我相信政府睇得到我哋，係以最大努力成為社區為本的博物館。」

肖猷思來港履新，期望繼續帶領海事博物館開拓新方向。他笑指早在兒時，已與本港建立淵緣，「細個玩嘅玩具，係香港製造 。」他又認為，本港依舊充滿機會。(盧翊銘攝)

他又直言，博物館需要更多資金，亦一直抱有野心希望吸引更多觀眾入場。他將會帶領博物館籌備太古海洋探知館項目，於館內改劃教育空間及演藝劇場，肖猷思認為海事博物館不能只聚焦歷史、技術或海事建設，亦要放眼未來，探索更多潛能及發掘更多觀眾。項目獲太古集團慈善信托基金贊助5000萬元，今年九月動工，預計明年四月至五月完成。

《國安法》生效後，「紅線」處處，將於今年開幕的M+早前遭建制派狙擊，被問到如何於守法及捍衛自主之間取得平衡，他表示，有閲覽相關新聞，強調作為博物館專業，其宗旨是教育公眾及據事實為本，亦明白需要緊隨本港法律。

海事博物館設有模擬駕駛艙，並設不同船種及場景包括颶風暴雨等惡劣天氣，入場人士可親身體驗舵手滋味。(盧翊銘攝)

疫情籠罩下，肖猷思表示入場人次較此前流失8成，但現正穩步上揚，他相信今個月底，可望回升至前年8月水平。(盧翊銘攝)

疫情籠罩下，海事博物館亦不能倖免，肖猷思不諱言，場地租用情況大受影響，入場人次亦較此前流失8成，但現正穩步上揚，他相信今個月底，可望回升至前年8月水平。受惠於政府的抗疫基金，博物館可填補相關虧損，亦有用作薪酬開支，疫情期間並無裁員。

疫情有危亦有機，他提到，疫情催生各地博物館尋找新路向，包括應用科技，他強調，海事博物館致力營造安全環境，期望觀眾走入博物館時感到安心。

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肖猷思3月1日履新，接替已任職10年的韋持力（Richard Wesley)。肖猷思在荷蘭萊頓大學(Leiden University)獲得海事歷史碩士學位及博士學位，1991至2017年間任職阿姆斯特丹荷蘭國家海事博物館首席策展人，他同是康乃爾大學（Cornell University)、塔夫茨大學（Turts University)及東京大學等多間大學的訪問教授，亦是加拿大溫哥華海事博物館的執行董事，涉足海洋文化領域近35年。

海事博物館現有票價優惠，成人半價優惠延至下月2號，與兒童票價同為15元，另下月15及16日將免費開放予公眾參觀，以慶祝國際博物館日。入場人士可同時參觀多個特備展覽，包括《水手物語：航海時尚風潮》、《夜航明燈-香港港口與燈塔》。