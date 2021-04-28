電話直播熱水淋子女　躁婦求情稱照顧孩子筋疲力竭　下周二判刑

撰文： 李慧娜 最後更新日期： 2021-04-28 13:54

37歲家庭主婦因為與丈夫吵架，涉用熱水淋7歲兒子及10歲的女兒，更用電話直播情況，使一對子女燙傷。主婦早前承認有意圖傷人等罪，辯方今日（28日）指，一對姐弟分別有讀寫障礙及自閉症，照顧子女使她筋疲力竭及受壓，當時被告丈夫沒有給予足夠協助，又諸多藉口逃避工作，留在家中打機及睡午覺，加上一家四口正面對經濟問題，最終本案成為壓死駱駝的最後一根稻草，但被告已深感後悔，因事件與孩子已分開超過一年，她已受到教訓，孩子也想與母親早日團聚。案件將於下周二判刑。

現年37歲女被告承認普通襲擊罪、有意圖對他人身體造成嚴重傷害罪及企圖有意圖對他人身體造成嚴重傷害罪，案發時間為去年2月10日至2月12日，而事發時男事主X及女事主Y，分別是7歲及10歲。

求情指被告每日只有100元維持一家生計 多年沒買新衣

辯方求情指，被告丈夫的家人並不喜歡她，而二人是奉子成婚，丈夫家人也沒有出席他們的婚宴。二人婚後經常因錢銀問題吵架，丈夫獨力養家，而被告每日只可以用100元維持一家生計，她多年也沒買新衣，卻不會吝嗇買新衣予孩子，因為孩子均患皮膚敏感，而被告即使身體健康欠佳，但仍堅持餵母乳2年。

辯方續指，女兒有讀寫障礙，而兒子則患有過度活躍症及自閉症，需要特別照顧，被告照顧得筋疲力竭。被告亦認為丈夫仍是一個小孩，她在丈夫面前也要扮演母親角色，雖然她會幫以自僱形式任職司機的丈夫接單，但丈夫仍會諸多藉口逃避工作，留在家中打機及睡午覺。

指本案為壓死駱駝的最後一根稻草

雖然辯方指被告的精神科報告顯示，她在本案前沒對子女用過量的暴力，但法官卻稱有資料顯示被告自2017年已有虐待女兒。對於被告在心理報告提出事件另外一個版本，包括當時本想喝水冷靜，但因子女吵鬧，所以才想淋水叫他們安靜，法官質疑她的版本與案情出現衝突，亦指淋熱水不會使孩子安靜。

辯方再稱，當時被告丈夫沒有給予足夠協助，加上經濟問題等原因，最終本案成為壓死駱駝的最後一根稻草。被告已深感後悔，因事件與孩子已分開超過一年，她已受到教訓，孩子也想與母親早日團聚。

辯方又引述事後代為照顧一對子女的姑婆也稱，照顧孩子非易事，尤其是照顧被告的兒子，明白被告當時所面對的壓力，而被告丈夫亦已明白問題，已準備好一同重建家庭，望法庭考慮一對子女的福祉，予以輕判。

X和Y聽到倒熱水聲 立刻躲進睡房 用薄被及咕𠱸蓋著自己

案情指，去年2月10日一家人在用膳時，被告不滿X吃飯太慢，丈夫按被告要求用玩具高爾夫球桿打X。被告繼而倒了一杯熱水，將熱水濺到X的前額及臉上，丈夫替X沖洗時，被告更稱「屋企而家有個鍾無艷」。

被告於兩日後在電話中與丈夫吵架，接著到廚房倒熱水，X和Y聽到倒熱水聲，立刻躲進睡房，分別用薄被及咕𠱸蓋著自己。被告進入房間後，用電話鏡頭拍著Y，用熱水淋她的頭，並問電話中的丈夫「喺咪仲要答同樣嘅答案」。Y只有部分熱水滴到她的頭皮，而部分熱水則淋到X的肩膀。

被告又再到廚房拿熱水，淋X的背部。鄰居聽到兩童求助聲於是報警。兩童送院檢驗，X被發現下背二級燙傷、頭皮一級燙傷，Y的頭皮也被燙傷。

案件編號：DCCC772/2020