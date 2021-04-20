5歲女童遭虐殺案　親父繼母囚終身　有旁聽人士聞判罵被告畜牲

撰文： 朱棨新 最後更新日期： 2021-04-20 16:02

小兄妹X及Z到父親與繼母所組的新家庭居住後，5歲妹妹Z被虐致死，揭發兩兄妹在新家庭生活幾乎是每天被打，受著不同形式的虐待，包括捱餓及被迫玩拋高搖晃等恐怖遊戲，小兄妹身上各有逾130處傷痕。兩童的父親及繼母，上周被裁定謀殺女兒罪成，與他們同住的繼外婆，亦被裁定兩項虐兒罪成。親父繼母堅稱愛孩子但用錯了方法，又指家庭其實也有開心快樂的一面，法官今在高等法院判刑，形容女童Z的死屬悲慘，判向她施虐的親父及繼母終身監禁，兩人先前承認的殘酷對待兒童罪，亦各被判囚9年半，兩罪同期執行，未施以援手的繼外婆，兩項虐兒罪成則入獄5年。在旁聽人士聞判後向被告大叫「畜牲」。

引聖經金句著繼母承認自己的罪

法官判刑後稱，他留意到繼母自辯時以聖經宣誓，遂引用聖經《約翰壹書》第一章中章節：「我們若認自己的罪，神是信實的，是公義的，必要赦免我們的罪，洗淨我們一切的不義。」指相信繼母會記得。兩名被告聞判後沒有反應。

判刑日開放延伸部份讓更多人旁聽

這宗虐兒案在審訊期間已有不少公眾人士到庭旁聽，至判刑日旁聽人士更多，司法機構亦安排案件改在可以容納更多旁聽人士的7號法庭進行，並開放延伸部份，及在庭外直播法官判刑情況，令有約百人能觀看到判刑的情況。

三名被告：男被告（30歲，運輸工人，下稱：父親)，為涉案男童X和女童Z的親父；女被告（30歲，家庭主婦，下稱：繼母)，為男被告的第二任妻子，亦即小兄妹的繼母；第三被告(56歲，會計文員，下稱：繼外婆)，是女被告的母親。

父親和繼母經審訊被裁定於2018年1月6日謀殺女兒Z，他們亦承認兩項殘酷對待兒童罪；繼外婆經審訊被裁定兩項虐兒罪成，指她於2017年8月10日至2018年1月6日，忽略當時8歲的男童X，及當時5歲的女童Z。

事發經過及主要證人供詞。(詳看下圖)

+ 20 + 20 + 20

親父認使用過度體罰

親父早前求情時指，他原意是想教好小兄妹，但使用過度的體罰；繼母則強調，她們一家也曾有開心的時刻，又稱她並非有意虐待小兄妹，她在自辯時曾透露在新家庭中，因要做家務，兩小兄妹又常不理采她，令她壓力爆煲，但她願為Z的死負上責任。

繼外婆稱有精神問題

繼外婆求情時亦稱她愛鍚小兄，但沒有阻止女兒及女婿虐打他們。繼外婆又稱有精神問題，多年來需覆診和服食藥物，判斷力或受影響。

繼母與親父及一名女友人的電話短訊語錄。(詳看下圖)

+ 3 + 3 + 3

親父繼母帶3孩自組新家庭

案情指，小兄妹是親父和第一任妻子M所生的孩子，他們出生後主要與嫲嫲同住及照顧，後來親父與M離婚，並於2016年結織次被告，次被告更曾帶同她與前夫所生的女兒Y搬入小兄妹原居住的公屋單位一同生活。親父和次被告後來結婚，並在2017年8月帶同3名小孩X、Y及Z，搬到次被告母親的單位同住，自組新家庭。

親父兩孩連番受虐

小兄妹隨父親與繼母同住後，被指頑皮而遭受到不同形式的虐待，包括用籐條和拖鞋打，又要他們罰企或跪地下，亦曾把他們綁起。X亦遭父親拳打及用剪刀「篤」，但繼母的女兒Y卻從未被打。

女童傷口潰爛未有求醫

兩童亦只准吃父親、繼母和Y吃剩的飯菜，有時甚至不准吃東西，更曾連續3天不獲食物。冬天要在客廳地板在睡袋睡覺。同住的繼外婆雖得知小兄妹遭虐待，但沒有阻止。此外，三名大人均從未帶小兄妹求醫，女童Z有傷口潰爛發臭，繼母只有為Z塗消毒藥水和藥膏。

嫲嫲生母未能見兩童

Z原本是一個活潑開朗的女孩，但幼稚園老師發現她搬進新居後變得沉默寡言，身上有瘀傷等傷勢。同年11月，小學老師亦發現男童X身上有傷痕及不良於行。父親和繼母為了不讓老師發現小兄妹的傷勢，多番替他們請假，甚至於2017年12月替Z申請退學。而小兄妹的嫲嫲亦難以聯絡男被告，只曾在街遇見過兩孫；小兄妹的生母M求見子女，也遭前夫拒絕。

女童Z生前的畫作及手寫字。(詳看下圖)

女童死前一天被迫玩拋高高遊戲

小兄妹在新居的生活中，更被迫玩「飛高高」或「扮超人」等恐怖「遊戲」，前者為父親會捉住子女的腰間拋高再接著；「扮超人」則由父親和繼母捉著子女的手腳，然後搖動孩子，恍如超人。 女童Z臨死前一晚，也曾被迫玩「飛高高」和「扮超人」遊戲。根據X及Y的口供，Z被迫玩「飛高高」時，繼母有在旁叫親父要把Z拋至撞到天花板，而他們亦見到妹妹被拋高時發出「砰」聲，兩孩均指Z被拋至撞天花逾10次，Z當時好驚，並有叫「唔好」，但兩名大人仍繼續。

Z翌日昏倒，父親致電召救護車，救護員到達時發現Z仍穿著尿片，已沒有呼吸和脈搏，且滿身傷痕，繼母卻即稱：「阿sir，唔關我事，啲傷係老公打既。」

女童昏迷揭發事件

女童Z送院後證實死亡，她身上有逾130處新舊傷勢Z，因敗血症死亡，兄長X亦接受檢查，並發現X身上亦有逾130處傷勢，而且體重不足20公斤，屬過輕。

傷口感染終因敗血症死

法醫郭嘉琪指，Z共有58和75處新舊傷口，左肩及右膝的膿腫更深入軟組織。同時，Z的肺和血液等驗出腸炎沙門氏菌，認為Z的傷口受感染，細菌經血液傳至其他器官，最終因敗血症致死。

港大感染及傳染病中心總監何栢良指，腸炎沙門氏菌一般由飲食進入身體。而細菌進入Z體內，毒素進入腸胃，令她出現肚瀉等。毒素再經血液傳至其他器官，出現第二輪感染。

胸線細小免疫力低

瑪嘉烈醫院兒童傳染病科顧問醫生關日華認為，Z的胸腺萎縮是因長期受虐造成。由於Z的胸腺較細小，減弱她的免疫能力。Z身上有逾100道傷口，亦令她增加其出現併發症的風險。

案件編號：HCCC28、29/2020