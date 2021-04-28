食衞局不點名斥《蘋果》曲解事實：食肆分級無關內地社會信用系統

撰文： 韋景全 最後更新日期： 2021-04-28 14:27

政府銳意以「疫苗氣泡」為基礎，放寬社交距離措施。《蘋果日報》今日（28日）頭版報道，形容港府有關政策等同引入內地的社會信用系統。食物及衞生局不點名嚴正澄清，指出兩者絕無關係，批評該報道刻意曲解事實，表示極度遺憾。

引述民主黨袁海文言論

《蘋果日報》頭版今日以題為「社會信用系統殺到 食肆分四級 打針有特權 虛報罰五千」，報道港府最新的防疫政策。內文訪問民主黨醫療政策發言人袁海文，指出「政府旨在把新措施逐步改造為另類的社會信用系統，以安心出行為軸心，支配市民打針等各項防疫意識的自由，最終港人吃飯、唱K甚至結婚都要聽從政府擺佈，過着猶如失去人權的生活。」

食衞局發新聞稿不點名批評，有評論將政府以「疫苗氣泡」為基礎，而放寬的社交距離措施與內地的「社會信用體系」掛鉤，當局嚴正澄清兩者絕無關係，對該等刻意曲解事實的報道，表示極度遺憾。

食衞局強調，政府昨日宣布的放寬社交距離措施，是建基於本港增強的抗疫能力和穩步展開的政府疫苗接種計劃，調節社交距離措施時，政府已考慮相關的感染風險，亦有公共衞生理據支持，目的是為回應各行各業和市民期望盡快恢復正常生活的訴求。

當局提到，隨着接種疫苗的人數增加，本港將逐步築起保護屏障，已接種疫苗的人士在疫苗保護下因而有條件可以安心回復正常生活，並重申有關言論意圖誤導市民，不利於現時全港同心抗疫，必須予以澄清，以正視聽。