疫苗氣泡｜黃家和：業界對不打針員工兩難　料六成食肆續四人一枱

撰文： 羅家晴 最後更新日期： 2021-04-28 11:03

政府明日（29日）起以「疫苗氣泡」為基礎，放寬社交距離措施，其中已打針及使用「安心出行」APP市民，可「受惠」於各項放寬措施。香港餐飲聯業協會會長黃家和今早（28日）在商台節目中表示，上周五與食衞局和食環署會面時，局方指若因健康原因未能接種疫苗的員工，可填寫聲明書，毋須提供醫生證明，惟最終落實方案，要求不能接種疫苗的員工提供醫生證明，並需每7日檢測一次。 黃家和指業界會盡力配合，但認為執行有難度，因有員工擔心年紀較大，或心理上不想接種疫苗，要他們出示醫生證明較困難。他強調業界對處理不願接種疫苗的員工感兩難，希望員工和僱主多溝通，不想出現解僱的情況。

黃家和指，經營茶餐廳的多維持四人一檯，因餐廳難劃分區域，多營業至晚上十時左右。（資料圖片）

黃家和指，昨日向50間食肆查詢對政府放寬措施的看法，其中經營茶餐廳的多維持四人一檯，因餐廳難劃分區域，多營業至晚上十時左右；至於經營酒樓的則希望能「坐C望D」，放寬至最高級別的要求，即所有員工完成接種兩劑疫苗後14天，劃定範圍放寬至8人一檯等。

他預料，短期內約六成食肆會維持四人一檯措施，約一成可做到放寬至最高級別的要求，強調已有近三成員工接種疫苗。

黃家和稱，現時用以檢查顧客接種疫苗紀錄的應用程式操作簡單，不需要顧客提供個人資料，只要一掃兩維碼，就會顯示是否已接種疫苗及接種數量。他為，若有顧客使用其他人的接種疫苗紀錄，應負上違法責任。