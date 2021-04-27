疫苗氣泡｜張宇人預計已打針員工不多　酒吧業料生意跌剩一成

撰文： 梁煥敏 黃詠榆 最後更新日期： 2021-04-27 19:47

政府今日（27日）以疫苗氣泡為框架，宣布放寬多項措施，其中酒吧員工、顧客接種第一劑疫苗後，可於周四（29日）復業。立法會飲食界議員張宇人指，雖然不少餐廳老闆表示，會於實施當日已滿足接種疫苗要求，但實際做到的相信不多，又認為要嚴謹留意員工有否「針紙」作實。 有酒吧業界人士表示，為復業只能無可奈何接受打針要求，相信復業後生意僅跌剩一成，更會有酒吧老闆寧願結業。

（香港01製圖）

立法會飲食界議員張宇人表示，港府與業界經過兩星期開會取得共識，新措施能夠盡量配合防疫措施、減低風險，又盡量放寬對飲食業界，逐步回復正常的要求下，作出較合理、較平衡的方案。對於業界員工能否於實施當日接種疫苗，他認為，不少餐廳老闆表示會如期完成，但實際做到的相信不多，認為要嚴謹留意員工有否「針紙」作實，以免被罰款及暫停營業。

對於業界員工能否於實施當日接種疫苗，他認為不少餐廳老闆表示會如期完成，員張宇認為實際做到的相信不多。（資料圖片／孔繁栩攝）

張宇人又認為，食肆能夠選擇經營模式，沿用「安心出行」、「寫紙仔」，只能營業至晚上10時，已經為新規例中提供緩衝之計。他又認為，港府以接種疫苗換取放寬防疫措施，情有可原，「你唔選擇放寬可能會賺少些，員工返唔足工，呢個係個人考慮，而家圍住香港好多地方都爆緊疫情，印度、菲律賓、日本好近香港，呢個疫情有排攪，我覺得安排算平衡啦！」

香港酒吧業協會主席錢雋永認為疫苗氣泡政策對業界造成極大衝擊。（資料圖片）

錢雋永︰疫苗氣泡政策對酒吧業界造成極大衝擊

香港酒吧業協會主席錢雋永表示，近日多次與政府開會，表達反對顧客必須打針才准入場，惟政府以高風險、疫苗氣泡為由，要求業界必須配合，形容業界只能「無可奈何地接受」，預計復業後生意僅剩一成，有酒吧老闆寧願結業，料未來會多一半酒吧結業。他說，因為顧客沒有任何誘因「必須打針而去酒吧」，認為疫苗氣泡政策對業界造成極大衝擊。

錢又指，不接種疫苗的酒吧業員工，需要提供醫生證明，才能以定期檢測取代打針，但餐飲業界員工卻無需提供醫生證明，質疑措施對酒吧業不公平。他又認為，新政策下或有酒吧員工，離職轉到餐廳工作，令到人才流失，亦增加招聘難度。

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