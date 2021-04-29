工程師擲垃圾桶蓋襲警上訴被駁回 法官指警員辨認無不穩妥

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-04-29 19:23

前年國慶有網民發起示威，多區發生衝突，一名23歲工程師涉於荃灣荃豐中心天橋向地面警員投擲垃圾桶蓋，早前被裁定襲警罪成，判囚3個月。他向高等法院就定罪提出上訴，指他被制服時無戴頭盔，警員所見的施襲者郤戴頭盔，又指受襲警員一度將視線移離施襲者，證供不可靠。上訴今（29日）被駁回，法官指證供顯示被告遭制服時有戴頭盔，被制服後才被除下，警員目擊非「驚鴻一瞥」，辨認方面有不穩妥之處。

被告梁文輝被指於2019年10月1日，在荃灣荃豐中心天橋上襲擊執行職責的偵緝男警9674賴信安。他被裁定襲擊警務人員罪名成立，被判監禁3個月。他早前不服定罪及判刑提出上訴，其後撤回判刑上訴。

上訴人質疑警員曾將視線移離施襲者 證供不可靠

案情指，受襲警員賴信安當日下午在青山公路荃灣段驅散堵路的示威者，見到一個垃圾筒蓋從天而降，橋上一名戴頭盔的男子，雙手舉起橙色垃圾筒蓋朝著他方向擲。賴隨即跑上追截，橋上當時有20至30名示威者，他見該男子改向千色匯方向奔跑便喝令對方，追截他時二人倒地，賴壓著反抗的被告，用警棍制服他。另一協助制服的警員亦供稱見被告沒有理會警方喝止，往馬路擲下垃圾筒蓋。

上訴方曾稱在橋上擲垃圾筒蓋的男子不是被告，指被告被制服時並無戴上頭盔。上訴方解釋，若被告有戴頭盔，頭部不可能有裂傷。既然他無戴頭盔，故警員證人目睹戴頭盔、投擲垃圾桶蓋的人是否被告存疑。而且，受襲警員一度將視線移離施襲者，望向地上的垃圾桶蓋，兩名警員證人供詞不可靠。上訴方亦質疑警員是否真的受驚，提出該動作只是發洩情緒，無襲警意圖。

法官指警員未被擊中，但他當時是感到擔憂及驚恐

法官張慧玲今駁回上訴，所有證供顯示被告遭制服時有戴頭盔，被制服後才被除下頭盔。賴未能解釋被告為何頭部裂傷，不記得他有否戴頭盔，但他和被告曾一起跌倒，被告頭部曾着地，有可能在被制服時，頭盔未完全保護頭部而受傷。法官根據環境情況，指在被告被制服時頭盔移動致傷，傷口並不嚴重，有頭髮遮蓋，頭盔之後被除下，故頭盔無血跡不足為奇。

法官指，警員目擊擲物者時間雖短，但非「驚鴻一瞥」，不認同上訴方指警員混淆被告與施襲者。她指，雖然賴未被擊中，但他當時是感到擔憂及驚恐，無人預料到垃圾筒蓋着地後會否繼續滾動，被告行為已構成襲擊。法官認為控方已在毫無合理疑點情況下證明控罪，駁回上訴。

案件編號：HCMA 371/2020